Senac Goiás abre inscrições para mais de 11 mil vagas de cursos gratuitos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Goiás oferta mais de 11 mil vagas para 30 cursos gratuitos, na modalidade Educação a Distância (EAD). As inscrições já estão abertas. O projeto é realizado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinado a pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

De acordo com o Senac, ao final do curso, o aluno receberá o certificado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac Goiás, no link https://ead.senac.br/gratuito. Para se cadastrar em um dos cursos, é necessário atender aos pré-requisitos específicos, como:

a) seleção por estado;

b) seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas;

c) classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e

d) comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.

Ainda conforme o Senac Goiás, o preenchimento das vagas dos cursos obedecerá, rigorosamente, aos critérios de classificação até completar a quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

No ato da inscrição, o interessado deve fornecer informações como: Ficha de inscrição do PSG; autodeclaração de renda; termo de compromisso; e termo de matrícula (somente para Cursos Livres).

Lista de cursos gratuitos ofertados pelo Senac Goiás