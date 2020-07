Tecnologia e empreendedorismo: Goiás Campus Party começa nesta quinta (9)

As inscrições para o Goiás Campus Party, evento dedicado à tecnologia, à inovação e à criatividade, estão abertas e podem ser feitas pelo site < goias-digital-party.org >. Durante os três dias, entre 9/7 a 11/7, o Goiás Campus Party irá disponibilizar mais de 40 palestras onlines em que serão discutidos temas como gestão, empreendedorismo, networking, indústria 4.0, finanças, entre outros.

Os encontros, totalmente virtuais pela primeira vez diante da pandemia de covid-19, são gratuitos e o governo de Goiás irá disponibilizar espaço específico, o Goiás na campus, onde programadores, analistas e interessados poderão discutir ideias e apresentar soluções, o Hackathon Goiás, usando dados abertos do estado como base. Para as start ups, o Campus Party irá promover espaço virtual para que haja interação entre elas e que, assim, ganhem visibilidade.

Na palestra de abertura do Goiás Campus Party, os professores Tavvs Alves, Luiz Eduardo Bueno Borges e Enio Fernandes irão discutir sobre a “Tranformação Digital como impulsionador da Agricultura Exponencial”, amanhã (9/7), a partir das 14h 30min.

É possível verificar a lista de palestras e palestrantes aqui.

Confira como foi a última edição, presencial, do Campus Party, em Goiás

No ano de 2019, entre os dias 4 a 8 de setembro, o Campus Party contou a estimativa de 40 mil visitantes em encontro onde foi disponibilizado 300 horas de conteúdo.

A estrutura teve três áreas, com 1) palcos, o espaço de os workshops nas áreas de programação, ciência, tecnologia, empreendedorismo, criatividade, matemática, agrotech e games; 2) a Área Open, aberta ao público de forma gratuita, onde os visitantes puderão desfrutar da Campus Future, Startup & Makers, Educação do Futuro, Roboticampus, Drones e Simuladores e o 3) Camping, voltada para os “campuseiros”, aqueles que pernoitaram em barracas, fornecidas pela organização do evento.

O local contou com a estrutura de banheiros, lojas e hipermercado, além de internet de 20GBps à disposição dos campuseiros.