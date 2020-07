Anápolis registra novo recorde e tem 119 casos de covid -19 em 24h

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgou um novo boletim epidemiológico nesta quarta-feira (8/7), atualizando os casos do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, Anápolis registrou o novo recorde e confirmou 119 casos de covid-19, sendo 63 do sexo feminino com idades entre 1 e 81 anos, e 56 do sexo masculino de 3 a 78 anos.

Além disso, também foi registrada uma morte de paciente moradora de Anápolis. Trata-se de uma mulher de 96 anos, portadora de comorbidades, que apresentava sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Ela faleceu no dia 30 de junho e o resultado do exame foi divulgado ontem (14).

Até o momento, Anápolis apresenta 1.372 casos confirmados, dos quais 764 estão já se encontram recuperados. Outros 546 estão em isolamento domiciliar e 35 internados. Há ainda 26 óbitos confirmados.

Casos confirmados de covid-19, em Anápolis

De acordo com os dados fornecidos no boletim epidemiológico da Semusa, em relação ao sexo dos casos confirmados, a maioria são do sexo feminino, totalizando 695 casos. Os homens, registram 678 casos.

Já em relação aos óbitos, o situação é ao contrário, os homens apresentam maior índice de vítimas na cidade, sendo 15. As mulheres registram 11 mortes.

Segundo dados da faixa etária de casos confirmados, há maior incidência em pessoas com idades de 30 a 39 anos, seguidos por jovens de 20 a 29 anos.

Casos de coronavírus em Goiás

Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás já conta com 33.418 casos confirmados do novo coronavírus, causador da doença covid-19. Outros 79.523 suspeitos estão em investigação e 37.546 já foram descartados. A última atualização da plataforma foi feita às 7h20 desta quinta-feira (9/7).

Além disso, Goiás já tem 760 óbitos em decorrência da covid-19. Há 52 casos suspeitos em investigação e outros 526 já foram descartados. A maioria das mortes são de pessoas com idade superior a 60 anos, totalizando 537.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, basta acessar o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.