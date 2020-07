Goiânia disponibilizará acesso aos resultados da testagem para covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aprimorou o método de divulgação e acesso da população aos resultados da testagem para Covid-19. Os laudos do quarto inquérito soroepidemiológico, que acontecerá no próximo sábado (11/7), serão disponibilizados no portal da Prefeitura de Goiânia na página da Secretaria de Saúde. A previsão dos resultados é para a próxima quarta-feira (15/7).

O cidadão testado receberá um código de identificação fornecido pelos profissionais de saúde durante a visita técnica, sendo esta a única forma de reconhecimento e identidade do paciente. No protocolo haverá o endereço do link de acesso aos resultados.

Ao contrário dos inquéritos anteriores, a Vigilância em Saúde (SVS) fará a liberação de todos exames realizados, ou seja, o cidadão, independentemente de reação positiva ou negativa para Covide-19, terá acesso ao laudo.

Assim que identificar os casos positivos, a SMS realizará os protocolos necessários para interrupção do ciclo de transmissão, que envolve a identificação e testagem dos familiares contratantes desse paciente.

O inquérito populacional vai testar mais de 2.600 pessoas de todas as regiões da capital.