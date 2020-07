Goiânia faz testagem para covid-19 em moradores no próximo sábado (11)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), realiza a testagem para covid-19 em moradores da capital no próximo sábado (11/7). Segundo estimativas, mais de 2.600 pessoas devem ser testadas em um dia.

A ação será dividida em dois turnos, com equipes que vão à campo nos horários das 7h40 às 12h e das 13h40 às 18h. A testagem acontecerá através do sorteio de quadras residenciais de forma que alcance os moradores dos sete distritos sanitários de Goiânia.

Em comparação com as ações anteriores, nesta somente um membro por família será testado. A coleta de sangue para a realização do exame será feita por equipes da SMS compostas por técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos e agentes de endemias.

Como será feita a testagem para covid-19 em moradores de Goiânia

De acordo com a prefeitura, antes da coleta os profissionais de saúde aplicam um questionário onde o paciente responde questões sobre possíveis furos de quarentena, contatos com infectados e manifestações sintomáticas. O Superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes, afirma que a medida visa diagnosticar os pacientes que tiveram contato com a doença para aplicar os protocolos para interromper a transmissão.

Nos três primeiros inquéritos quase 10 mil pessoas foram testadas. Na última testagem, o distrito Sanitário Noroeste registrou o maior índice de contaminação da população pelo novo coronavírus, cerca de 4%.

Os laudos do quarto inquérito epidemiológico serão disponibilizados no portal da Prefeitura de Goiânia na página da Secretaria de Saúde. A previsão é que os resultados sejam disponibilizados na próxima quarta-feira (15/7). A pessoa que for testada receberá um código de identificação para reconhecimento e identificação do paciente. No protocolo haverá o endereço do link de acesso aos resultados.

Até o momento, a capital conta com 8.831 casos confirmados e 7.178 recuperados. Além disso, há 837 internações e 417 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O total de vítimas fatais é de 239.