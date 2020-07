Goiás ultrapassa 34 mil casos e tem 771 mortes por covid-19

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado na tarde desta quinta-feira (9/7), Goiás ultrapassou 34 mil casos e tem 771 mortes por covid-19. Em relação ao relatório desta quarta-feira (8/7), foram registrados 1.235 novos casos e 38 mortes por coronavírus.

A SES-GO informa que há 34.216 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Além disso, há 80.611 casos suspeitos em investigação e outros 38.121 já foram descartados.

Em relação a faixa etária dos infectados, a maioria tem idades entre 30 e 39 anos, totalizando 9.274 casos. Em seguida estão jovens de 20 a 29 anos, com 7.344 contaminados. Casos de idosos com mais de 60 anos são mais 4 mil.



Do total de casos confirmados, há 771 óbitos registrados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, até o momento. Há 48 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 530 mortes suspeitas nos municípios goianos.

A faixa etária com maior número de óbitos é acima de 60 anos, que já apresenta 547 casos. Mortes de pessoas com idades de 50 a 59 anos são 108. Outras idades somam 115.

O boletim com as notificações da SES-GO realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Goiás tem mais de 34 mil casos de covid-19 e somente uma cidade sem registros da doença

Na manhã desta quinta-feira (9/7), dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontavam que todas as cidades de Goiás apresentavam casos confirmados ou suspeitos. Entretanto, na tarde de hoje um município descartou uma suspeita e agora 23 investigam os casos, sendo: