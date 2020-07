Motorista abandona carro carregado com maconha em milharal, em Jataí

Ao fugir da polícia, um motorista abandou uma caminhonete carregada com 1,5 tonelada de maconha e skunk em um milharal às margens da BR-364, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (8/7). O veículo, conforme apuração, é roubado e tinha placas clonadas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais e entrou por uma estrada vicinal, invadindo um milharal, onde abandonou o carro cheio de drogas e fugiu.

Em vistoria, os policiais encontraram no veículo 1.460 quilos de maconha e 80 quilos de skunk, droga conhecida como “supermaconha”. Os tabletes de droga estavam acondicionados na carroceria da caminhonete e nos bancos traseiros.

Após abordagem a carro carregado com maconha, em Jataí, PRF aborda outro veículo; motorista também fugiu

Ainda segundo a corporação, momentos depois, a cerca de 200 metros do local onde caminhonete foi abandonada, um Ford Ka que foi abordado pela polícia também foi abandonado pelo motorista e um passageiro. Os homens fugiram do local deixando os documentos pessoais e do veículo com os agentes.

Acredita-se que os dois veículos viajavam juntos. A corporação reforça que essa é uma das maiores apreensões de drogas do ano na região, “com impacto estimado em mais de R$1,5 milhão ao narcotráfico”.

Com essa apreensão, a PRF chega à marca de mais de sete toneladas de drogas retiradas de circulação em Goiás nos primeiros seis meses desse ano.

Apreensões de maconha em Goiás

Segundo relatório da PRF, de janeiro a junho deste ano, foram apreendidas 7,3 toneladas de drogas nas rodovias federais que passam por Goiás; no período, 68 pessoas foram presas por tráfico.

No ano passado as apreensões somaram 9,5 toneladas, com 30 detidos no mesmo período e em 2018 pouco mais de uma tonelada de droga foi interceptada nas rodovias goianas e 24 pessoas presas pelo crime de tráfico no primeiro semestre.