Orquestra Sinfônica de Goiânia lança Temporada On-line para julho

A Orquestra Sinfônica de Goiânia lança nesta quinta-feira (9/7), às 20h, a Temporada On-line para o mês julho. Dessa forma, a proposta prevê exibição ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de ações artísticas entre concertos, recitais, bem como formações realizadas por integrantes dos diversos grupos da orquestra. A temporada integra o Programa Orquestra em Casa, que acontece on-line desde março, quando os eventos culturais presenciais da Capital foram cancelados devido à pandemia do coronavírus.

As transmissões serão realizadas diretamente da sala de ensaios da sede da Orquestra Sinfônica. Segundo a organização, com quantidade mínima de pessoas presentes e sem a presença de público. “Os concertos serão realizados com a restrita observação das recomendações das autoridades sanitárias em nível estadual e municipal, bem como dos protocolos de segurança recomendados pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto”, ressalta o maestro diretor da Orquestra, Eliseu Ferreira.

Dessa maneira, quem assistir às transmissões poderá conferir obras variadas para as formações escolhidas. Assim, serão tocadas músicas de grandes compositores clássicos como Haydn, Mozart, Beethoven, entre outros. “É um projeto elaborado pela instituição para este período de isolamento social. Além disso, mesmo com a pandemia, os profissionais e bolsistas dos grupos da Orquestra Sinfônica continuam realizando seu trabalho de forma intensa, levando ao público conteúdo cultural de qualidade, cumprindo assim seu papel institucional”, completa o maestro.

Entrevistas Coro Sinfônico de Goiânia no Instagram

Em três datas difererentes, sempre às 17h, haverá entrevistas no perfil do Coro Sinfônico de Goiânia. Assim, a primeira será no dia 17 de julho, com Sávio Sperandio. Além disso, no dia 20 de julho o entrevistado é Vladmir Silva, e no dia 27 de julho a entrevista é com Alysson Takaki.

Confira o cronograma da Orquestra Sinfônica de Goiânia em julho

Concertos e Recitais às 20h na Sala de Ensaios da OSGO

9/7 (quinta-feira) – Quinteto de Cordas da OSGO

10/7 (sexta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

14/7 (terça-feira) – Duo de Violinos com Jesus Pedro Paiva e Salmo Lopes Junior

15/7 (quarta-feira) – Camerata da Orquestra Jovem Municipal de Goiânia

16/7 (quinta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

17/7 (sexta-feira) – Quarteto de Cordas da OSGO

20/7 (segunda-feira) – Recital de Piano com Dalila Kaismer

21/7 (terça-feira) – Quinteto de Metais da OSGO

22/7 (quarta-feira) – Grupo de Trompetes da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia

23/7 (quinta-feira) – Camerata Feminina da Orquestra Sinfônica de Goiânia

24/7 (sexta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia

27/7 (segunda-feira) – Duo de Flauta e Piano com Sara Lima e Michella Adorno

28/7 (terça-feira) – Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica de Goiânia

29/7 (quarta-feira) – Grupo do Trombones da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia

30/7 (quinta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia

31/7 (sexta-feira) – Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia