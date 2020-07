Prefeito e primeira-dama de Alto Paraíso testam positivo para covid-19

O Prefeito Martinho Mendes e a primeira-dama, secretária da rede de proteção social, Maiuza Leite testaram positivo para covid-19, causada pelo novo agente do coronavírus. O diagnóstico foi dado na última segunda-feira (6/7).

Após a confirmação da contaminação pela doença, o prefeito estabeleceu o atendimento exclusivamente home office de diversos órgãos e serviços, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Conselho Tutelar, Secretarias de Administração, Cultura, Educação, Meio Ambiente, Obras, Saúde, Proteção Social e outras.

De acordo com decreto municipal, as Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Municipal, funcionarão neste regime de home-office até o dia 16 de setembro, ficando suspenso o atendimento ao público por meio presencial, salvo situações excepcionais a critério da autoridade administrativa competente, devendo a população valer-se dos meios digitais e eletrônicos para atendimento.

De acordo com a prefeitura, todos os funcionários e servidores que tiveram contato com o prefeito e com primeira-dama recentemente serão testados.

“Mesmo nestes dias de pandemia, seguimos nossa rotina de trabalho, atendendo as demandas de nossa comunidade, principalmente na área da saúde. Não sou do grupo de risco, mas o estresse e o cansaço têm sido constante, pois nossa luta é árdua. Não estou sentindo nenhum dos sintomas, graças a Deus, mas, seguindo as determinações médicas e os protocolos da área da saúde, me manterei em isolamento domiciliar, tendo o acompanhamento de nossas equipes da saúde municipal. Peço a todos os nossos munícipes que se cuidem ainda mais, pois o vírus está em nossa cidade e precisamos cuidar uns dos outros. Juntos vamos vencer!” declarou o prefeito.

Até o momento, a cidade conta com 57 casos confirmados, dos quais 9 se encontram recuperados e 48 em isolamento domiciliar. Além disso, oito pacientes estão aguardando resultado de exames pois apresentam sintomas leves da doença. Não há mortes na cidade.