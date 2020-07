Prefeitura de Porangatu é fechada após servidor testar positivo para covid-19

A Prefeitura de Porangatu, cidade localizada no Norte de Goiás, suspendeu todas as atividades depois que um servidor testou positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O comunicado foi feito pela própria prefeitura, na noite desta quarta-feira (8/7).

De acordo com a publicação, além do servidor positivado, todos os outros que tiveram contato com ele ficarão isolados por 14 dias. O prédio da Prefeitura de Porangatu passará por desinfecção e o expediente fica suspenso de desta quinta-feira (9/7) até o próximo dia 12.

Prefeitura de Porangatu segue protocolo de segurança após servidor testar positivo para covid-19

Ainda conforme a nota, desde o início da pandemia, a prefeitura tem seguido todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades em saúde. Com o caso positivo da doença entre servidores, foram adotadas medidas ainda rígidas.

Leia o comunicado na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que um dos colaboradores da Prefeitura de Porangatu testou positivo para COVID-19, portanto o Prédio da Prefeitura passou por desinfecção nesta noite e foi orientado o seguinte protocolo:

Fechamento do prédio da Prefeitura de Porangatu – suspendendo o expediente de 09 a 12 de julho

Monitoramento de todos os contatos do servidor positivado.

Isolamento por 14 dias de todos os servidores que mantiveram contato mais próximo.

Reforçamos ainda que no prédio da Prefeitura de Porangatu todos os cuidados são tomados, como uso de máscara obrigatória, álcool em gel em todas as salas, distanciamento entre os servidores.O servidor contaminado segue em isolamento domiciliar e o seu estado de saúde é estável e não apresenta sintomas.7

Casos de covid-19 em Porangatu

A cidade não tem divulgado a quantidade de casos de covid-19 já confirmados, devido ao atraso da entrega dos resultados pelo Laboratório Central de Goiás (Lacen-GO).

Veja o comunicado:

A Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu informa que não foram emitidos novos boletins epidemiológicos do município devido o atraso com a entrega dos resultados dos exames feitos pelo LACEN – Laboratório Central de Goiás.

O Laboratório que é responsável pela realização dos exames de todo o estado informou que devido manutenção em equipamentos, o prazo estipulado passa a ser de 10 dias para entrega dos novos resultados.

Hoje Porangatu conta com laboratórios particulares que realizam testes rápidos e de antígenos para COVID-19, porém o teste PCR é somente ofertado pelo LACEN/GO.Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu está em processo de contratação de laboratório particular especializado em exames PCR.

Conforme Memorando Circular n° 004/2020 emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Contamos com a compreensão da população.