Presídio de Goianira tem 27 detentos com testes positivos para covid-19

De 28 presos que foram testados no presídio de Goianira, na região Metropolitana de Goiânia, 27 tiveram resultados positivos para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Diante a situação de alerta, a Justiça de Goiás proibiu a entrada de novos detentos na unidade, sem autorização do Juízo da Execução Penal da Comarca.

A decisão, proferida pela juíza Ângela Cristina Leão, foi tomada depois que 146 presos passaram por um triagem na unidade. Diante de suspeitas, 28 deles foram testados, sendo que 27 foram diagnosticados com a doença.

Presídio de Goianira, com casos confirmados de covid-19, atende presos acima da capacidade, diz decisão

Medidas de segurança já haviam sido determinadas desde o presídio de Goianira registrou o primeiro caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Na decisão, as magistrada reforçou ainda que a unidade tem capacidade para 46 presos, mas abriga mais de 100.

Além disso, Ângela Cristina pondera que o número de casos confirmados no presídio pode ser ainda maior, uma vez que nem todos os presos foram submetidos aos testes.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que as medidas recomendadas já são providenciadas para o cumprimento da decisão judicial. O texto diz ainda que será realizada a testagem nos demais presos, de acordo com a necessidade.

Ainda não há informações sobre testagem ou casos confirmados entre servidores dos presídio de Goianira. Ao todo, no estado, 129 servidores penitenciárias foram diagnosticados com a doença; 94 já se recuperaram e um morreu vítima da covid-19 (servidor era idoso, estava afastado desde março e se contaminou fora do trabalho).

Casos de covid-19 entre presos em Goiás

De acordo com boletim epidemiológico desta quarta-feira (8/7), a DGAP confirma 220 casos de infectados pela covid-19 entre presos em Goiás. Até o momento, foram testados 630 detentos. Há 69 já recuperados e dois presos morreram em decorrência da doença.

Já Goianira tem 165 casos confirmados da doença entre moradores. Desse total, 128 já se recuperaram da infecção e quatro pessoas morreram. O município investiga 76 notificações suspeitas e, até o momento, 446 já foram descartadas.