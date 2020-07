Recuperados da covid-19 em Goiânia passam de 7 mil

Os pacientes recuperados da covid-19 em Goiânia já somam 7.178, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quarta-feira (8/7). No entanto, o número de contaminações continua em crescimento na capital. Nas últimas 24 horas foram registrados 340 novos casos de infecção pelo novo coronavírus.

Goiânia tem, ao todo, 8.831 testes com diagnóstico positivo para a doença. Segundo o informe epidemiológico, do total, 1.166 pessoas seguem em isolamento domiciliar por conta da covid-19 e 248 pacientes estão internados em tratamento.

A capital já confirma 239 mortes em decorrência da covid-19.

Internações por covid-19 em Goiânia

Desde o início da pandemia, em março deste ano, 837 pacientes foram internados com a doença na capital. O número representa 10% dos casos registrados. Do total de pacientes internados, 417 foram transferidos para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em relação aos sintomas mais comuns, os pacientes infectados pela covid-19 relataram sentir tosse (52%), febre (49%), dor de garganta (23%), dor de cabeça (20%), dores musculares (15%) e perda do olfato (9%).

Entre o total de infectados, 4.522 (51%) são do sexo feminino, enquanto 4.309 (49%) são do sexo masculino. Ainda conforme o boletim, 88% dos infectados são da população em geral e 12% de profissionais da saúde.

Recuperados da covid-19 em Brasil

Conforme o boletim do Ministério da Saúde, também divulgado nesta quarta-feira (8/7), o Brasil soma 1.713.160 de casos confirmados e 67.964 mortes causadas pelo novo coronavírus. Do total de confirmações, 1.020.901 brasileiros já se recuperaram da doença.

O texto explica que o número de pessoas recuperadas é superior à quantidade de casos ativos, que são, até o momento, 624.29. Esses pacientes estão em acompanhamento médico. Ainda de acordo com o boletim do MS, o registro de pessoas curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados, sendo 59,6%.

As informações foram atualizadas até às 18h desta quarta-feira, 8 de julho, com base em dados enviados ao Ministério pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.