Todas as cidades de Goiás apresentam casos de covid-19

De acordo com dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, que foram atualizados às 7h20 desta quinta-feira (9/7), todas as cidades de Goiás já apresentam casos de covid-19, sendo confirmações e suspeitas.

O mapa de distribuição dos casos por município mostra que 222 cidades já estão com confirmações da doença, indicadas pela cor vermelha. Já as cidades com casos suspeitos são 24, indicadas pela cor amarela, sendo:

Água Limpa

Aporé

Arenópolis

Bonópolis

Campinaçu

Colinas do Sul

Damianópolis

Davinópolis

Formoso

Lagoa Santa

Mambaí

Mairiporã

Marzagão

Nova Roma

Novo Planalto

Palestina de Goiás

Pilar de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

São João da Paraúna

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

Sítio D’Abadia

Taquaral de Goiás

Trombas

Em relação a faixa etária dos infectados, a maioria tem idades entre 30 e 39 anos, totalizando 8.991 casos. Em seguida estão jovens de 20 a 29 anos, com 7.155 contaminados. Casos de idosos com mais de 60 anos são quase 4 mil.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.”.

Cidades de Goiás com mortes confirmadas de covid-19

Até o momento, dados do painel Covid-19 apontam que 95 cidades de Goiás contam com mortes confirmadas pelo novo coronavírus, causador da covid-19.

No total, 760 mortes já foram registradas no Estado. Entretanto, o número pode ser maior, pois 52 óbitos suspeitos ainda estão em investigação. Outros 526 já foram descartados.

A faixa etária com maior número de óbitos é acima de 60 anos, que já apresenta 537 casos. Mortes de pessoas com idades de 50 a 59 anos são 108. Outras idades somam 115.

A plataforma Covid-19 ainda aponta os casos de óbitos confirmados com comorbidades, sendo que 285 já apresentavam doença cardiovascular, outros 227 possuíam diabetes, 78 tinham doença respiratória e 24 eram acometidos de imunossupressão.