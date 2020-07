Atacadista em Rio Verde tem 14 funcionários com suspeita de covid-19

Um atacadista em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, realizou testes rápidos para covid-19 em 320 funcionários, sendo que 48 tiveram resultados positivos para a doença. De acordo com a prefeitura, que acompanha o caso, esses colaboradores repetiram o teste RT-PCR para confirmação e 34 casos foram descartados e outros 14 suspeitos aguardam resultados.

Em comunicado, a Prefeitura de Rio Verde informou que a testagem em massa foi realizada na última quarta-feira (8/7). Os funcionários do atacadista que estão sob suspeita de infecção pelo novo coronavírus seguem em isolamento domiciliar.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Rio Verde informa que está acompanhando a testagem em massa sobre Covid 19, realizada com os colaboradores do Assaí Atacadista. Ontem foram realizados 320 testes rápidos dos quais 48 deram positivo e repetiram o teste RT-PCR para confirmação, sendo que 34 foram descartados e 14 estão aguardando o resultado final em isolamento. A Central de Vigilância em Saúde está acompanhando e monitorando o caso com todas as medidas necessárias.

Notificações suspeitas de covid-19 em Rio Verde

Rio Verde tem 664 casos suspeitos de covid-19 em investigação. Conforme o relatório epidemiológico desta quinta-feira (9/7), a cidade já confirma 7.106 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 6.112 pessoas já se recuperaram.

Atualmente, 852 pessoas seguem em isolamento domiciliar e 49 estão internadas em tratamento. Ainda de acordo com o boletim, 93 mortes já foram confirmadas entre residentes de Rio Verde.

Dos casos suspeitos em investigação, 628 estão isolados em casa e 36 estão em isolamento hospitalar.

Casos de covid-19 em Goiás

Rio Verde é uma das cidades que mais confirmaram casos da doença no estado, assumindo o primeiro lugar entre Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Goiás soma 34.216 casos de covid-19. Destes, há 771 óbitos confirmados.

Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), no estado, há 80.611 casos suspeitos em investigação. Outros 38.121 já foram descartados. Também são apuradas outras 48 mortes suspeitas; 530 mortes suspeitas nos municípios goianos já foram descartadas.