Avó de detento é flagrada com drogas em sachê de macarrão, em Catalão

Os servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Catalão evitaram, nesta quinta-feira (9/7), a entrada de drogas e aparelhos eletrônicos no presídio. As apreensões foram feitas em duas situações distintas, em uma delas a avó de um detento foi flagrada com drogas escondidas em sachê de macarrão instantâneo.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante foi feito durante procedimento operacional de revista no dia entrega particular de alimentos e materiais de higiene aos custodiados.

Além do avô do detento flagrado com drogas em sachê de macarrão, outro estava com celulares, em Catalão

Na segunda ocorrência, um aparelho celular e o carregador estavam escondidos em um frasco de shampoo, entregues na unidade prisional pela mãe de um dos presos do local.

Segundo a direção da unidade, procedimento administrativo foi aberto para apuração dos fatos, identificação e aplicação de sanções disciplinares aos destinatários dos materiais ilícitos, em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP).

As ocorrências, apreensões e autoras das tentativas frustradas foram encaminhadas à Polícia Civil para investigação e providências legais necessárias.

Mulher é presa com drogas em cobertor, em Formosa

Em outra ocorrência, registrada na última quarta-feira (8/7), uma mulher foi presa ao tentar entrar com substância alucinógena no estabelecimento penal. A droga estava escondida dentro da costura de um cobertor, levado à unidade prisional pela esposa de um dos custodiados do local. O flagrante se deu durante procedimento operacional de revista.

De acordo com a 9ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), após encontrarem a droga, os servidores deram voz de prisão à mulher. O material apreendido e a autora da tentativa frustrada foram encaminhados à Polícia Civil, para investigação e providências legais necessárias.

A direção da unidade prisional também abriu procedimento administrativo para apuração do fato e aplicação de sanção disciplinar ao preso destinatário da droga, nos termos da lei.