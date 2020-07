BR-153: trabalhadores rurais são presos por furtarem matéria-prima do DNIT

Três trabalhadores rurais foram presos em flagrante por furtarem material de construção civil utilizado no recapeamento asfáltico da BR-153, em Uruaçu, na última quinta-feira (9/7). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interceptação policial ocorreu quando os agentes federais constataram que o material transportado pelos veículos pertenciam ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Para cometer o delito, o trio, de 31, 42 e 49 anos, usou uma caçamba (caminhão) e uma pá mecânica carregadeira

Ainda segundo a PRF, por se tratar de crime de competência federal, pois praticado contra autarquia federal, os trabalhadores rurais foram encaminhados à PRF, em Goiânia.

Além dos trabalhadores rurais presos por furtarem matéria-prima do DNIT, dois homens furtaram fiação elétrica, na BR-153

Dois homens foram presos na BR-153, em Goiânia, ao serem flagrados roubando fiação da iluminação de um trecho do rodovia. De acordo com informações repassadas pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF) à época, os dois suspeitos, um de 37 e o outro de 47 anos de idade, foram flagrados tentando extrair a fiação no Km 495 da BR-153, entre o Aeroporto Santa Genoveva e o Rio Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a PRF, tudo começou quando a Central de Comunicação da polícia recebeu ligação de um usuário informando que dois homens cavavam buracos no canteiro central da rodovia. Imediatamente, uma equipe da corporação, que já estava próxima ao local, conseguiu chegar a tempo de flagrar no exato momento a ação criminosa, onde os detidos estavam com ferramentas e já com cerca de 40 metros de cabeamento extraído. Além do prejuízo econômico ao patrimônio público, segundo a PRF, os detidos deixaram a rodovia sem iluminação, contribuindo também para a ocorrência de acidentes e práticas de outros crimes.

Já em outra ação criminosa, funcionário que prestava serviço para Enel Distribuição também foi preso após furtar fiação da rede elétrica das ruas de Trindade. De acordo com a Polícia Militar (PM) na época, o preso era motorista da Coelgo Engenharia, que presta serviços para Enel. No momento da ação, o homem estava com um comparsa, que também é funcionário da empresa e conseguiu fugir durante a abordagem da polícia. Para cometer o furto à época, os suspeitos usavam um carro oficial da enel, além de uniformes e ferramentas.