Goiás soma 364 presos e servidores penitenciários com covid-19

De acordo com informe epidemiológico desta quinta-feira (9/7) divulgado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Goiás tem 364 presos e servidores penitenciários com covid-19.

A ação de testagem rápida com a população carcerária do sistema prisional é feita sob coordenação do Comitê, por meio da Gerência de Assistência Biopsicossocial (Geab) da instituição, que foi criado com o objetivo de monitorar, assessorar e coordenar ações que dizem respeito à saúde dos custodiados, dos servidores e a manutenção da ordem e controle da segurança nas unidades prisionais diante das adversidades do momento emergencial de enfrentamento ao coronavírus.

Segundo o informe epidemiológico, os detentos diagnosticados com o novo coronavírus são 225, somados com os servidores penitenciários que são 139, totaliza 364 no sistema prisional goiano.

Entre a população privada de liberdade, já foram realizados 665 testes. Dos resultados positivos, 69 encontram-se recuperados e dois internados. Há dois óbitos registrados.

Já entre os servidores, os casos recuperados somam 97, outros 42 continuam ativos, 21 foram afastados com suspeitas e um óbito foi confirmado. Já foram feitos 3.615 testes.

Os dados divulgados pela DGAP foram atualizados nesta quinta-feira (9/9), às 21h.

Presídio de Goianira confirma 27 infectados e não pode receber novos detentos

De 28 presos que foram testados no presídio de Goianira, na região Metropolitana de Goiânia, 27 tiveram resultados positivos para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Diante a situação de alerta, a Justiça de Goiás proibiu a entrada de novos detentos na unidade, sem autorização do Juízo da Execução Penal da Comarca.

Medidas de segurança já haviam sido determinadas desde o presídio de Goianira registrou o primeiro caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Na decisão, as magistrada reforçou ainda que a unidade tem capacidade para 46 presos, mas abriga mais de 100.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que as medidas recomendadas já são providenciadas para o cumprimento da decisão judicial. O texto diz ainda que será realizada a testagem nos demais presos, de acordo com a necessidade.