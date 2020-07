De acordo com informe epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (10/7) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás soma mais de 35 mil casos e 807 mortes por covid-19.

Até a tarde de hoje, conforme dados do painel Covid-19, 221 municípios goianos já apresentam casos confirmados de coronavírus e outros 25 investigam suspeitas. De acordo com a distribuição dos casos por município, todas as cidades goianas contam com registros da doença, seja confirmação ou suspeita.

A SES-GO informa que há 35.191 casos de doença e 83.371 suspeitas de contaminação pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 39.123 casos já foram descartados. Nas últimas 24 horas, foram registrados 975 novos casos.

Já em relação aos óbitos, há 807 confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,29%. Há 51 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 531 mortes suspeitas nos municípios goianos. Nas últimas 24 horas, 36 vítimas morrem por complicações da doença.

Nesta sexta-feira (10/7), a plataforma Covid-19, do governo estadual, começou a divulgar o número de pacientes recuperados da covid-19 em Goiás. Até então, o painel mostrava apenas o número de casos confirmados, óbitos e casos suspeitos da doença, bem como a distribuição dos casos pelas cidades do estado e o mapa de leitos.

No informe epidemiológico desta sexta-feira (10/7), 9.790 pessoas já se recuperaram da doença no Estado. Entretanto o número é bem maior, levando em consideração os registros feitos por alguns municípios, como Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis, que juntas já somam mais de 18.244 pessoas recuperadas da covid-19.

Assim como a número de casos confirmados em Goiás, o número de recuperados é divulgado de acordo com os registros das Secretarias Municipais de Saúde. Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.