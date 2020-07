Mais de 40 bairros Trindade e Aparecida ficam sem água na próxima semana

Na próxima semana, mais de 40 bairros de Trindade e Aparecida de Goiânia ficarão sem água. A informação foi repassada nesta sexta-feira (10/7), pela Companhia de Saneamento. O motivo é a realização de serviços nos sistemas de abastecimento.

Em Trindade, a Saneago deve realizar a instalação de uma válvula no sistema de abastecimento para melhorar a distribuição nas redes do município. Por isso, na próxima terça-feira (14/7), os bairros terão o abastecimento afetado.

Para que os trabalhos sejam realizados, o bombeamento será interrompido às 6h30 e deve ser retornado às 17h30. A previsão é que a normalização gradual do sistema ocorra na noite de terça-feira (14/7). A Saneago salienta que os imóveis que contam com caixa d’água bem dimensionada não serão impactados pelo desabastecimento.

Aparecida de Goiânia

Já em Aparecida de Goiânia, o abastecimento deve ser afetado em duas regiões diferentes, sendo na terça e quarta-feira (14 e 15/7). O motivo é a limpeza nas unidades de reservação, que são realizadas periodicamente. O procedimento garante a qualidade da água tratada distribuída à população.

Na terça-feira (14), das 5h às 10h, a limpeza ocorrerá nos reservatórios do Centro de Reservação Cidade Livre. Durante este período, o abastecimento será afetado parcialmente no Setor Conde dos Arcos e região, bem como na UEG, com normalização gradual após o término do serviço.

Na quarta-feira (15), será a vez dos reservatórios do Centro de Reservação Monte Cristo. O serviço ocorrerá das 5h às 12h. Abastecimento será gradualmente normalizado na tarde da mesma data.

Bairros de Trindade e Aparecida que ficam sem água

Veja a lista dos bairros de Trindade que ficam sem o abastecimento de água na próxima terça (14):

Vila Maria Vila Emanuel Guarujá Park Monte Sinai Residencial Melk Morada do Lago Laguna Park Vida Nova Residencial Moraes Cléo Pinheiro Rosa Morena Santa Fé Jardim Imperial, Residencial Marise Setor Central Setor Oeste Vila Carvelo Vila Augustus Vila Jussara Santo Afonso Setor Sul Novo Paraíso Alto das Brisas Estrela do Oriente Vila Redenção Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Lista dos bairros de Aparecida de Goiânia que serão afetados com o desabastecimento: