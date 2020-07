Mozarlândia adota uso do ‘kit covid-19’ com dexametasona e ivermectina 

A Prefeitura de Mozarlândia, cidade no interior de Goiás, anunciou a distribuição do chamado ‘kit covid-19’, para tratar casos leves de infecção pelo novo coronavírus. O comunicado foi feito pela rede social da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na manhã desta quinta-feira (9/7).

No texto, o governo municipal explica que o kit, entregue sob prescrição médica, é composto pelos medicamentos azitromicina, ivermectina, dipirona ou paracetamol e dexametasona. A cloroquina não será distribuída no kit, mas pode ser adotada também sob prescrição médica, se necessário.

Mozarlândia tem, conforme o painel informativo desta sexta-feira (10/7), 60 casos confirmados de covid-19 entre moradores e outros três confirmados na cidade, mas de residentes de Goiânia, Itaberaí e Paudalho, em Pernambuco. A cidade tem 1 morte confirmada em decorrência da doença e outra em investigação. Também são apurados 147 casos suspeitos. Um morador já se recuperou da infecção.

Uso de ‘kit covid-19’

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da covid-19 no Brasil. Prefeituras de diversas cidades do país têm adotado o uso do ‘kit covid-19’, com base em analises no próprio município, mas ainda não há recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) ou demais autoridades em saúde.

A Anvisa publicou, nesta quinta-feira (9/7), um alerta sobre o uso da ivermectina. “É preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desse medicamento para o tratamento da covid-19. Assim, não há recomendação da Anvisa, no momento, para a sua utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus”, diz o texto.

O alerta diz ainda que também não existem dados que indiquem qual seria a dose, posologia ou duração de uso adequada para impedir a contaminação ou reduzir a chance de gravidade da doença. Leia aqui o esclarecimento na íntegra.

Dexametasona é indicada para casos graves de covid-19

Já em relação ao uso da dexametasona é recomendado para tratamento de casos graves da doença. Um estudo realizado por pesquisadores britânicos da Universidade de Oxford mostrou que o corticoide reduziu de forma significativa a mortalidade entre pacientes graves da covid-19.

De acordo com a pesquisa, o medicamento, usado no tratamento de doenças como reumatismo, alergias graves e asma, resultou uma redução de mortalidade de 33% nos pacientes com covid-19, que precisaram de ventilação mecânica. Já nos pacientes em tratamento que precisaram de oxigênio, mas sem uso ventilação mecânica, a queda da mortalidade foi de 20%.

Além de Mozarlândia, uso do ‘kit covid-19’ é adotado em Itumbiara, Trindade e outras cidades do interior

Itumbiara anunciou que começará a distribuir o ‘kit covid-19’ nesta sexta-feira (10/7), para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentarem sintomas iniciais de infecção pelo novo coronavírus.

Mineiros, Ceres e Trindade também adotaram o uso de medicamentos “preventivos”.

*Matéria atualizada às 13h14 para correção no número de casos de covid-19