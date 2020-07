Parceria Casaf/Sicoob Credseguro já liberou mais de R$ 3 milhões em crédito para advocacia

Mais de R$ 3 milhões já foram disponibilizados em crédito para a advocacia graças à parceria da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) e Sicoob Credseguro, por meio das linhas de crédito COOPERAR. Segundo o mais recente levantamento da instituição financeira, no período entre 17 de março a 9 de julho, foram liberados 117 contratos, que totalizam R$ 3.064.196,63. Paralelamente, neste sentido, a CASAG também firmou parceria com a GoiásFomento, com condições especiais para advocacia (clique aqui).

Após abertura da conta, leva-se em média 5 dias para ter retorno do departamento de crédito. Caso o parecer seja positivo, o empréstimo é liberado após assinatura da cédula de crédito bancário (CCB). As linhas de crédito COOPERAR/Sicoob Credseguro são exclusivas para aporte de fluxo de caixa, com valores de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Pessoas Físicas e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Pessoas Jurídicas. As linhas poderão ter carência de até 90 (noventa) dias para pagamento da primeira parcela.

Advogados e advogadas que aderirem às linhas de crédito especial (*sujeito à política de crédito Sicoob) poderão fazer o parcelamento em até 36 meses com juros pré-fixado a partir de 1,14% a.m. e pós-fixado a partir de 0,50% + CDI a.m. Há ainda várias outras opções para uso de imóvel e veículo como garantia, com base nas regras vigentes do Sicoob Credseguro. As condições especiais são válidas até o dia 30 de setembro.

Para ter acesso a essas vantagens é necessário que o interessado seja um cooperado, mantendo uma Conta Capital (investimento) junto a Cooperativa. Os cooperados (sócios) também contam com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que assegura créditos de até R$ 250 mil, por CPF, CNPJ, em caso de intervenção ou de liquidação extrajudicial de cooperativas, assim como os clientes de bancos tradicionais.

Os interessados devem procurar uma das quatro agências do Sicoob Credseguro em Goiânia, uma delas no Centro de Excelência da CASAG, ou ainda pelos números (62) 98200-0335 e 98200-0933. Com mais de 20 anos no mercado, o Sicoob Credseguro proporciona serviços financeiros a custos inferiores como, cartões de crédito, débito automático, linhas de empréstimos, financiamentos, maquininha de cartão SIPAG, poupança, aplicações financeiras, dentre outros. Além de prezar sempre por um atendimento diferenciado.