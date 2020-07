Pizzeria Cento e Dez: 54 anos de história no Centro de Goiânia

É possível atestar a tradicionalidade da Pizzeria Cento e Dez, no Centro de Goiânia, através do Registro de Firma estampado na parede. O documento data 28 de fevereiro de 1966, fundação da empresa que desde então recebe inúmeras pessoas. Não à toa, o lugar faz parte da história do centro de Goiânia e do imaginário goianiense, sendo a mais antiga pizzaria da cidade em pleno funcionamento.

Com 54 anos de história, a pizzaria permanece ativa, segundo os proprietários, também porque inovou. Dessa maneira, dispõe para os clientes um cardápio extenso. São mais de 60 sabores de pizzas salgadas e doces. Além disso, oferece saladas, lasanhas e uma extensa carta de bebidas.

A história da Pizzeria Cento e Dez

A Pizzeria Cento e Dez mudou muito pouco nos últimos 54 anos. E os donos acreditam na tradição para manter o local em funcionamento. Os proprietários continuam os mesmos, Itamar Roberto, que ainda frequenta o local todos os dias, e Jerônimo de Carvalho. Segundo Humberto Resende, filho de Itamar, e que cresceu e trabalhou por muitos anos na pizzaria, o local mantém a mesma estrutura desde fevereiro de 1966. “Funciona no mesmo local, com a mesma quantidade de mesas e cadeiras desde a inauguração”, afirmou.

Ele conta que o local passou apenas por adaptações, como o serviço de entregas e, mais recentemente, aceitando pedidos por meio de aplicativos. Porém, garante que a qualidade se manteve a mesma, bem como o estilo da massa e 80% do cardápio, desde os anos 60. “Foi adaptando o cardápio, agregando pizzas novas, principalmente as doces. E foram colocados outros pratos, como lasanhas. Estas foram as principais mudanças”, disse.

Outra mudança, relata Humberto, foi a adoção de um estacionamento ao longo dos anos de funcionamento. Assim, as pessoas continuaram a ir à pizzaria, mesmo com as mudanças acontecidas no Centro de Goiânia, que já não era mais tão movimentado como na inauguração.

Clientes

A Pizzeria Cento e Dez mantém uma clientela fiel. Para Humberto, o local já tem a quarta geração de pessoas que frequentam a pizzaria. São avôs, pais e filhos, que também já levam seus filhos ao local, como numa tradição familiar, que é ir ao Centro, escolher a mesma mesa no salão e pedir a pizza recheada também de boas lembranças que querem ser passadas de geração para geração.

“As pessoas vão muito com as famílias e frequentam sempre o local. Estamos tentando trazer mais clientes, mas fazemos pouca propaganda, focando na qualidade e também no boca a boca dos frequentadores que sempre vão à pizzaria”, afirma o filho de um dos proprietários.

O funcionamento na quarentena

Durante a quarentena, devido à pandemia do coronavírus, que acontece desde o mês de março, a Pizzeria Cento e Dez continuou funcionando apenas por delivery e vendas no balcão, quando as pessoas fazem o pedido e buscam no local.

Humberto afirmou que a quantidade de entregas continuou a mesma durante este tempo. Porém, passou por dificuldades com o salão fechado e teve que demitir alguns funcionários. “Igual a todos, tivemos dificuldades. E a retomada será apenas ano que vem. A quantidade de funcionários foi reduzida e ficará deste jeito por um tempo”.

A partir da próxima terça-feira (14/7) a pizzaria deve reabrir, bem como diversos outros estabelecimentos em Goiânia. Ele acredita que as dificuldades para atrair o público ainda continuarão, tendo em vista os protocolos que serão estabelecidos para prevenir o contágio da Covid-19. “Ainda iremos entender como será o funcionamento nesta volta, mas estaremos funcionando assim que formos liberados”, afirma Humberto.

Pizzeria Cento e Dez

Endereço: Rua 3, nº1000 – Centro

Telefones: (62) 3225-5070 | 3212-1827

Instagram: @pizzeriacentoedez