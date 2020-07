Plataforma Covid-19 passa a divulgar número de recuperados em Goiás

A plataforma Covid-19, do governo estadual, começou a divulgar o número de pacientes recuperados da covid-19 em Goiás. Os primeiros dados foram publicados nesta sexta-feira (10/7). Até então, o painel mostrava apenas o número de casos confirmados, óbitos e casos suspeitos da doença, bem como a distribuição dos casos pelas cidades do estado e o mapa de leitos.

Quantidade de recuperados no estado eram divulgados pelas prefeituras, em boletins epidemiológicos. Agora a soma das recuperações será incluída na plataforma, confirme levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Assim como a número de casos em Goiás, o número de recuperados é divulgado conforme os registros das Secretarias Municipais de Saúde. Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Recuperados da covid-19 em Goiás

Até o início da tarde desta sexta-feira (10), a plataforma contabiliza 9.790 recuperados da covid-19 em Goiás. No entanto, o número é bem maior, levando em consideração os registros de cidades como Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis.

Juntas, até o momento, essas cidades já somam 18.244 pessoas recuperadas da covid-19. Elas também concentram o maior número de moradores infectados pelo novo coronavírus. Veja abaixo o detalhamento:

Goiânia: 7.379 recuperados / 9.057 casos confirmados

Rio Verde: 6.112 recuperados / 7.106 casos confirmados

Aparecida de Goiânia: 3.198 recuperados / 4.156 casos confirmados

Anápolis: 818 recuperados / 1.561 casos confirmados

Senador Canedo: 737 recuperados / 1.014 casos confirmados

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, e agora os recuperados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/. os dados são atualizados a cada 30 minutos, de acordo com comunicado oficial.

Casos de covid-19 em Goiás

Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás investiga 83.371 casos suspeitos da covid-19. Outros 39.123 já foram descartados. O estado tem 35.191 casos confirmados de goianos diagnosticados com o novo coronavírus.