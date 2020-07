Senador Canedo soma mais de mil casos de covid-19 em 66 bairros

Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, já confirma 1.014 casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No boletim desta quinta-feira (9/7), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou a 18ª morte em decorrência da doença. Trata-se de um paciente de 67 anos, residente do Conjunto Morada do Morro, que morreu no dia 8 de julho, última quarta-feira.

Do total de confirmações, 737 pacientes já se recuperaram da covid-19. No momento, 14 pessoas estão internadas em tratamento e o restante dos casos ativos seguem em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde.

A cidade investiga outras três mortes que podem ter sido causadas pela infecção.

Senador Canedo tem 66 bairros afetados pela covid-19

De acordo com o relatório, Senador Canedo já tem 66 bairros afetados pela covid-19. Em comunicado, a prefeitura reforça a importância de manter o isolamento social, uma vez que a transmissão do vírus na cidade já é comunitária – quando não é possível identificar onde ocorre o contágio.

Veja a relação de casos por bairro: