UFG testa filhos de servidores públicos da saúde infectados com covid-19

A Universidade Federal de Goiás (UFG) vai testar cerca de 600 crianças e adolescentes, filhos de servidores públicos das áreas da saúde e da segurança infectados com covid-19. O projeto, batizado de “tendinha”, é o desdobramento do Tenda Triagem covid-19 UFG, que, entre 20/5 e 30/6, realizou 2.066 exames para diagnosticar a doença nos profissionais da área, com exames do tipo RT-PCR (1.544) e sorológico (522). Do total de testes, 13,8% e 5,7% deram positivo para o coronovírus, respectivamente.

A “tendinha” vai prestar atendimento no Setor Universitário, em Goiânia, no Centro de Aulas D da UFG, Câmpus Colemar Natal e Silva e vai selecionar, coletar amostras e fazer companhamento dos filhos dos servidores atendidos no Tenda Triagem covid-19 UFG (leia sobre o programa abaixo). De acordo com a instituição, a coordenação do projeto está dividida entre os departamentos de Pediatria da Faculdade de Medicina (FM) e da Faculdade de Enfermagem (FEN) da UFG.

De acordo com Claci Fátima Weirich Rosso, coordenadora do projeto e diretora da FEN, há um duplo propósito com o “tendinha”, pois, além de contribuir para a detecção do covid-19 em criança e adolescentes, o programa de extensão vai permitir que os pesquisadores da instituição tenham acesso a um amplo material e desenvolvam pesquisas em cima dele. “Queremos colaborar na construção do conhecimento científico sobre a magnitude do novo coronavírus em crianças e adolescentes”, diz.

O que foi e quais foram os servidores públicos atendidos pelo Tenda Triagem covid-19 UFG

O Tenda Triagem covid-19 UFG foi um projeto de extensão desenvolvido na Universidade Federal que teve, como objetivo, ajudar no combate ao covid-19 em meio à pandemia, em Goiânia. Diante das limitações de insumos e testes, a instituição estabeleceu protocolos para que profissionais na linha de frente do combate ao patógeno pudessem realizar os exames, resguardando assim a saúde da família e de outros pacientes os quais seriam atendidos por eles.

O público-alvo foi selecionado através de triagem por mensagem de texto (SMS). As coletas de amostras aconteceram em um Drive-tru montado para isso, com equipe de médico e enfermeiro que fazia a coleta do material para diagnóstico.