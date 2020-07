Goiás registra 37 mortes e 848 novos casos de covid-19 em 24 horas

Foram registradas em Goiás, nas últimas 24 horas, 37 mortes em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os dados constam no boletim epidemiológico deste sábado (11/7), com base em dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Com os novos casos, o estado já soma 36.039 infectados pela doença, distribuídos em 221 municípios goianos. Também são confirmadas 844 mortes, o que representa uma taxa de letalidade de 2,34% em Goiás. Do total de casos, conforme o relatório, 10.315 pessoas já estão recuperadas.

Goiás investiga 85.794 casos suspeitos e 40.198 já foram descartados. Há 54 óbitos suspeitos que estão em investigação e outras 537 mortes suspeitas nos municípios goianos já foram descartadas.

Registros de casos e mortes de covid-19 em Goiás

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Todos os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Plataforma passa a divulgar número de recuperados em Goiás

A plataforma Covid-19, do governo estadual, começou a divulgar o número de pacientes recuperados da covid-19 em Goiás, nesta sexta-feira (10/7). Até então, o painel mostrava apenas o número de casos confirmados, óbitos e casos suspeitos da doença, bem como a distribuição dos casos pelas cidades do estado e o mapa de leitos.

Quantidade de recuperados no estado eram divulgados pelas prefeituras, em boletins epidemiológicos. Agora a soma das recuperações será incluída na plataforma, confirme levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).