Goiás registra quinta morte por covid-19 entre policiais militares

Um subtenente da Polícia Militar de Goiás (PMGO), lotado no 33° Batalhão em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, morreu nesta sexta-feira (10/7) em decorrência da covid-19. Com esse novo caso, a PMGO registra a quinta morte pela infecção entre policiais militares.

Em nota, a corporação lamentou a morte do PM Elvis Silva Araujo. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCamp de Luziânia, entubado.

Leia a nota na íntegra:

É com imenso pesar que informamos o falecimento do SubTenente 23.589 Elvis Silva Araujo, vítima do Covid-19. Ele estava internado na UTI do HCamp de Luziânia, entubado.O militar pertencia ao 33° Batalhão de Policia Militar, situado em Cidade Ocidental.

O sepultamento acontecerá amanhã, 11/07, na cidade de Luziânia, no Cemitério Jardim da Consolação, ainda sem horário definido.

A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos! Descanse em paz!

Mortes por covid-19 entre policiais militares; pai de 5º PM também morreu vítima da doença

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lamentou a morte do policial militar. O texto diz ainda o pai do subtenente Elvis morreu há uma semana também em decorrência da infecção.

Leia a nota na íntegra:

É com muita tristeza e pesar que recebo a confirmação da morte do subtenente Elvis Silva Araújo, que integrava o 33º batalhão da Polícia Militar, na Cidade Ocidental. Ele lutava contra o #coronavírus desde o dia 30 de junho, mas a situação se agravou. O pai do militar também faleceu com a Covid-19 na semana passada. Ao lado de @GracinhaCaiado, desejo muita força à família nessa hora, ofereço todo o apoio, principalmente à esposa Selma e aos três filhos. Muito obrigado, subtenente Elvis, pelos serviços prestados ao Estado de Goiás. Nossa eterna gratidão. Vamos honrar seus serviços prestados.

Policiais militares vítimas das covid-19 em Goiás