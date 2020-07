Kombi carregada com remédios pega fogo às margens da GO-070

Uma kombi que transportava remédios pegou fogo às margens da GO-070, em Goianira. O incidente ocorreu na tarde deste sábado (11/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), as chamas atingiram todo o veículo.

Ainda conforme a corporação, os bombeiros foram acionados para atender um incêndio em veículo de pequeno porte, às margens da GO-070. No local, uma kombi que transportava medicamentos já estava praticamente toda tomada pelas chamas.

Os militares conseguiram apagar as chamas e o veículo foi deixado aos cuidados dos funcionários da empresa transportadora. Não houveram vítimas feridas.

Borracharia pega fogo em Caldas Novas

Na noite desta sexta-feira (10/7), o Corpo de Bombeiros, em Caldas Novas, foi acionado para combater um incêndio em uma borracharia no setor Santa Efigênia, na Avenida Bento de Godoy Neto. O incêndio foi debelado e isolado em apenas um estabelecimento comercial.

De acordo com a corporação, o foram usadas quatro viaturas e oito militares durante a ocorrência. No local não havia vítimas; os danos sofridos foram apenas materiais.

Homem é socorrido com 80% do corpo queimado

Também nesta sexta-feira (10/7), bombeiros em Goiânia foram acionados para resgatarem uma vítima do sexo masculino, de aproximadamente 45 anos, com 80% do corpo queimado. O resgate da vítima envolveu a equipe de serviço empenhada na aeronave bombeiro e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após os primeiros socorros, a vítima foi transportada para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Caminhão pega fogo em Anápolis

Já na noite da última quinta-feira (9/7), os militares foram acionados para combater um incêndio em um veículo de grande porte, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia.

O veículo de grande porte estava em um pátio trancado por cadeado. Foi necessário utilizar o corte a frio para ter acesso ao caminhão. Para o combate a incêndio foram utilizados 15 litros de líquido gerador de espuma e 900 litros de água.

Foi realizado o rescaldo para evitar a reignição das chamas. Esse incêndio também não deixou vítimas.