Técnico em enfermagem, de 26 anos, morre com covid-19 em Rio Verde

A Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou a primeira morte por covid-19 entre profissionais da área da saúde, neste sábado (11/7). Trata-se de Kraysthian Vieira Gomes, de 26 anos, que era técnico em enfermagem e atuava no Hospital Municipal da cidade.

Em nota, a gestão municipal informou que o profissional ficou internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 22 dias, no mesmo hospital onde trabalhava. Kraysthian atuava no setor de ultrassonografia.

Rio Verde já tem 7.243 casos confirmados de covid-19. Desse total, 6.235 já se recuperaram da doença. Com a morte do profissional de saúde, a cidade soma 94 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Rio Verde, ao confirmar morte de técnico em enfermagem por covid-19, pede reflexão sobre isolamento

No texto, a Prefeitura de Rio Verde também lamentou a morte do técnico em enfermagem, vítima da covid-19. Além disso, a prefeitura alerta e pede reflexão sobre a importância do isolamento social.

A prefeitura também prestou um homenagem a todos os servidores que estão na luta contra a doença no município. Leia na íntegra:

Nota de pesar 🖤A linha de frente do combate ao coronavírus em Rio Verde registra a sua primeira baixa na guerra que está sendo travada contra a Covid-19.

Por isso, a Prefeitura de Rio Verde homenageia e se solidariza aos familiares, colegas e amigos do Técnico em Enfermagem Kraysthian Vieira Gomes, 26. Ele trabalhava com dedicação no setor de Ultrassonografia do Hospital Municipal e nos deixou após 22 dias internado na UTI da unidade onde ele mesmo ajudou a salvar tantas vidas.

Através do exemplo de Kraysthian, a Prefeitura de Rio Verde presta sua homenagem a todos os profissionais de saúde que lutam corajosamente contra esta doença e convida toda a população a refletir sobre a importância de manter o isolamento social e respeitar todas as medidas de segurança neste momento.