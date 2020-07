Agendamento no Vapt Vupt pode ser feito a partir de segunda (13)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), retoma na próxima terça-feira (14/7) os atendimentos presenciais nas unidades do Vapt Vupt localizadas na capital e no interior. O agendamento no Vapt Vupt pode feito a partir de segunda (13).

Após a retomada, durante os três primeis dias, serão atendidos apenas os cidadãos que já haviam agendado algum tipo de serviço antes na vigência do decreto de isolamento intermitente, que suspendeu o funcionamento das agências por duas semanas.

Para retomada do atendimento, serão respeitadas todas as medidas de segurança e prevenção para conter a propagação do novo coronavírus, como a disponibilização de álcool em gel para usuários e servidores, sinalizações para manter distanciamento no momento de atendimento e na sala de espera, além da restrição em relação ao quantitativo de cidadãos dentro da agência.

Veja como fazer o agendamento no Vapt Vupt

Para realizar o agendamento, o cidadão deve acessar o endereço eletrônico www.vaptvupt.go.gov.br ou o portal Goiás Digital www.go.gov.br. As datas disponíveis para atendimento são a partir do dia 17 de julho.

O funcionamento durante a reabertura continuará ocorrendo da mesma forma, somente por meio de agendamento prévio nos sites informados. Serão disponibilizados os procedimentos que já estavam sendo realizados desde o início da pandemia, como parte dos serviços do Ipasgo e Detran, e os atendimentos de órgãos como Economia, Saneago, Sine e SSP.

A emissão de Carteira de identidade continuará disponível apenas em caráter emergencial. Para ser atendido, o usuário deve observar a documentação necessária e os critérios que abrangem a emissão do documento.

Além disso, quem já tiver feito a solicitação de Identidade ou Carteira de Trabalho deverá também fazer o agendamento para retirar o documento, sendo na mesma unidade em que realizou a solicitação.

Já para a entrega de CNH, PID e CRV/CRLV (Recibo/ Documento de rodar) não é necessário que o usuário realize agendamento. Será disponibilizada uma senha presencial para o resgate dos documentos.

Funcionamento das unidades em Goiânia e Aparecida

Em Goiânia, as unidades Mangalô, Cerrado, e Lozandes funcionarão das 9h às 18h durante os dias úteis. Shoppings Araguaia, Buena Vista, Cidade Jardim, Passeio das Águas, além das agências Praça Cívica e Praça da Bíblia vão atender de segunda a sexta das 8 às 17 horas. Campinas e Portal terão horário diferenciado, a primeira permanecerá aberta de 9h às 17h, já a do shopping de 12h às 20h.

Em Aparecida de Goiânia, as três unidades terão funcionamento padronizado. A unidade Garavelo, e agências dos shoppings Buriti e Aparecida vão realizar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Durante o período de reabertura, e com o intuito de ampliar a capacidade de atendimento no início da flexibilização, todas as agências e Goiânia e Aparecida permanecerão em funcionamento aos sábados. As unidades vão disponibilizar os serviços das 8h às 13h.