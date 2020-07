Jovem morre após motorista bêbada bater contra árvore, em Goiânia

Um jovem, de 19 anos, morreu no início da manhã deste domingo (12/7), após uma motorista bêbada bater o carro contra uma árvore no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. Ele estava na condição de passageiro.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a condutora do veículo teve ferimentos e foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde se encontra em isolamento com suspeitas de covid-19. Uma adolescente de 17 anos também estava no veículo e ficou ferida.

Como aconteceu o acidente que jovem morreu após motorista bêbada bater contra árvore, em Goiânia

Segundo apurações da Dict, o acidente aconteceu na Avenida São Francisco, no Setor Santa Genoveva. A motorista de 28 anos informou que conduzia um automóvel Ford Ka, cor prata, quando por motivo ignorado sofreu uma saída de pista à direita, momento que chocou-se de frente contra uma árvore no canteiro central.

No momento do acidente, outras duas pessoas estavam no veículo além da condutora. Uma adolescente, de 17 anos, teve lesões corporais e precisou ser encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já um outro passageiro, Murilo Henrique Santos Selvatti de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Testemunhas afirmaram que as vítimas não têm relação de parentesco, mas são amigos.

A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,57 miligramas por litro de ar expelido. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se encontra internada com suspeita de trauma no tórax e no membro superior, com possível fratura. Além disso, ela também está em isolamento com suspeita de covid-19. A mesma não tem previsão de alta.

A Dict já identificou câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos ao local do acidente. As imagens devem ser solicitadas na próxima segunda-feira (13/7).