Mais de 100 cidades de Goiás registram mortes por covid-19

Dados da plataforma estadual, que registra os casos do novo coronavírus, apontam que mais de 100 cidades de Goiás já registram mortes por covid-19. A última atualização do painel foi feita às 10h20 deste domingo (12/7).

No mapa de distribuição dos óbitos por município, as cores vermelho, amarelo e cinza indicam os óbitos confirmados, suspeitos e sem registros nas cidades, respectivamente. (Veja abaixo)

Segundo levantamentos, 101 municípios goianos já confirmaram mortes da doença. As cidades que apresentam mais óbitos são:

Goiânia – 266 mortes

Rio Verde – 89 mortes

Aparecida de Goiânia – 78 mortes

Águas Lindas de Goiás – 37 mortes

Valparaíso de Goiás – 26 mortes

Senador Canedo – 23 mortes

Trindade – 23 mortes

Novo Gama – 23 mortes

Anápolis – 22 mortes

Luziânia -21 mortes

Planaltina – 14 mortes

Mineiros – 13 mortes

Santo Antônio do Descoberto – 12 mortes

Outras cidades registram menos de dez óbitos

De acordo com a SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”.

Cidades de Goiás que investigam suspeitas de mortes por covid-19

Os dados do painel ainda apontam que 137 municípios goianos não apresentam registros de óbitos por covid-19. Entretanto, 8 cidades investigam suspeitas, sendo:

Amorinópolis

Bom Jardim de Goiás

Itajá

Itapuranga

Lagoa Santa

Nova Crixás

Novo Brasil

Pirenópolis

Até o momento, Goiás tem 849 mortes confirmadas de covid-19, o que significa uma taxa de letalidade de 2,34%. Há 54 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 539 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Dos 849 óbitos, 246 são de pessoas com menos de 60 anos, sendo 119 na faixa etária de 50 a 59 anos; 70 de 40 a 49 anos; 41 óbitos de 30 a 39 anos; e outros 16 com menos de 29 anos. Os registros de mortes de pessoas com idade superior a 60 anos são 602, sendo: