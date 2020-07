Professor da UFG morre vítima da covid-19, em Aparecida de Goiânia

Um professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) morreu neste sábado (11/7) vítima da covid-19, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O docente, Eduardo Abierto Alarcon, de 63 anos, é peruano e trabalhava no Instituto de Matemática e Estatística (IME).

De acordo com a UFG, ele morreu cerca de quatro horas depois de testar positivo para a doença. Ele passou mal durante a madrugada e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant, onde testou positivo. Na unidade, ele não resistiu.

A UFG ainda informou que o professor estava afastado das atividades desde o primeiro semestre, pois havia programado uma orientação de tese de doutorado no Peru. No entanto, não chegou a concluir o projeto devido a pandemia.

Informações de familiares divergem da universidade, pois afirmam que o professor estava trabalhando normalmente, mas ficava grande parte do tempo isolado em sua sala. A família afirma que ele se afastou quando começou a sentir os primeiros sintomas, na semana passada.

O docente atuava na área de Análise e Equações Diferenciais Parciais

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Prof. Eduardo Arbieto Alarcon, do Instituto de Matemática e Estatística (IME). Ele sentiu-se mal na última madrugada e procurou atendimento médico, quando foi constatada a infecção por Covid-19. O professor faleceu cerca de quatro horas após o atendimento.

Eduardo Abierto Alarcon era peruano e ingressou na UFG em 1998. Foi diretor da Faculdade de Matemática de Rialma e coordenador do curso de Matemática na mesma cidade. Foi também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática do IME.

Pesquisador incansável, estava afastado para capacitação no primeiro semestre de 2020, quando iria co-orientar uma tese de doutorado no Instituto Inca no Peru, mas teve que adiar por conta da pandemia de Covid-19.

A UFG presta as mais sinceras condolências e solidariedade a familiares, amigos e colegas de profissão do professor Eduardo Arbieto Alarcon.