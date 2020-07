Anápolis e Aparecida registram novos casos de covid-19 entre crianças

Os municípios de Anápolis e Aparecida de Goiânia registraram novos casos de covid-19 entre crianças de até 9 anos. Os dados constam nos boletins divulgados neste domingo (12/7), das Secretarias Municipais de Saúde (SMS).

No domingo (12/7), Anápolis confirmou 112 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que entre eles, há crianças de 1 a 6 anos. Já Aparecida de Goiânia soma 79 casos confirmados entre crianças de até 5 anos e 56 casos entre crianças de 6 a 9 anos.

Casos de covid-19 entre crianças em Goiás

Junto com Anápolis e Aparecida de Goiânia, o estado soma 818 registros de infecção pela covid-19 entre crianças de até 10 anos. Já entre menores de 10 a 14 anos, são 470 casos confirmados da doença.

O número de crianças infectadas tem apresentado crescimento em Goiás. Na última quarta-feira (8/7), Anápolis confirmou 119 casos, sendo 63 do sexo feminino com idade entre 1 e 81 anos, e 56 do sexo masculino de 3 a 78 anos.

Na mesma data, Aparecida de Goiânia somava 118 casos de covid-19 entre crianças de até 9 anos. Conforme o relatório divulgado no dia 8 de julho, crianças de 10 e jovens de até 19 anos somavam 226 confirmações. Atualmente, são 255 casos.

Casos de covid-19 em Anápolis

Anápolis confirmou neste domingo (12/7), quatro mortes de pacientes moradores de Anápolis por covid-19, ocorridos no sábado (11/7). Tratam-se de homens de 68, 71, 73 e 78 anos que estavam internados com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A cidade soma 1.792 casos confirmados, sendo que 979 já estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 112 casos, sendo 50 do sexo feminino, com idade entre 01 e 66 anos, e 62 do sexo masculino, de 06 a 70 anos.

Casos de covid-19 em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia tem 4.525 casos confirmados de covid-19. Destes, 3.750 já se recuperaram, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O município tem 688 pacientes ativos, em tratamento. Conforme o boletim, 83 mortes já foram confirmadas entre moradores da cidade.

Dados detalhados podem ser acessados pelo link http://www.aparecida.go.gov.br/covid-19/.