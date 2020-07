Caiado anuncia testagem em massa para covid-19 em 78 municípios

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou a testagem em massa em 78 municípios estratégicos em Goiás, “seguindo parâmetro adotado na Nova Zelândia, um dos países que mais cedo conteve a curva de contágio do novo coronavírus”. O comunicado foi feito na manhã desta segunda-feira (13/7), logo após assinatura do decreto de reabertura do comércio no estado, por 14 dias.

De acordo com Caiado, com a testagem em massa para detectar casos de covid-19 na população, serão oferecidos testes RT-PCR também a pessoas com sintomas gripais e casos leves. Os critérios técnicos para a escolha das cidades foram elaborados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), por meio Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Ficaremos responsáveis pela coleta, e a Fiocruz pelo transporte do material e divulgação do resultado em até 48 horas. Acredito que teremos a capacidade de rastreamento [da doença] muito grande, pedindo o apoio de todas as estruturas municipais para podermos realizar o isolamento”, explicou o gestor estadual.

Distribuição de kit para testagem em massa em municípios goianos deve ser feita ainda nesta semana

Segundo a titular da Suvisa, Flúvia Amorim, os kits de testagem começam a ser distribuídos ainda nesta segunda-feira (13). Ela informou que o Estado analisa todos os parâmetros nacionais e internacionais que obtiveram sucesso no mundo até o momento. “Posso adiantar que o governo estadual vai abarcar mais critérios do que o próprio Ministério da Saúde, que atualmente testa apenas casos graves”.

Caiado estima que quase dois terços da população goiana devem ser testados. A lista das 78 cidades que vão receber a testagem em massa ainda não foi divulgada pelo Governo de Goiás.

Homenagem às vítima das covid-19

Durante a solenidade, governador de Goiás anunciou ainda que pretende criar dois memoriais no estado: um em homenagem às vítimas da covid-19 e outro para reconhecer o trabalho realizado por todos os profissionais da área da Saúde.

Além de Caiado, a assinatura foi acompanhada pelo prefeito Iris Rezende (MDB), o secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino, a titular da Suvisa, Flúvia Amorim e representantes do comércio.