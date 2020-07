Em Aparecida de Goiânia, centro esportivo será destinado a atletas e amadores

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia entregará em breve para a população um centro esportivo, espaço voltado para a iniciação esportiva e treinamentos de atletas de alto rendimento. A obra da Estação Cidadania Esportes, localizada no Parque Trindade, na região Leste do município, está concluída e aguarda apenas a pandemia de Covid-19 passar para dar início as atividades.

A Estação será o maior e mais completo espaço para a prática esportiva qualificada do Estado, com uma área total de 12 mil metros quadrados, sendo 1,8 mil metros quadrados de área construída. O local irá ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado para atender mais de três mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores de dezenas de modalidades.

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão, ressalta que o espaço vai beneficiar principalmente crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, que participarão dos projetos de iniciação esportiva de alto rendimento. No entanto, o espaço estará aberto também a todos os moradores das comunidades do entorno e de outras localidades.

“A intenção é estimular a formação de atletas nas áreas mais carentes do município. Com certeza, os nossos jovens e todos aqueles apaixonados pelo esporte vão ter uma oportunidade única de buscar aperfeiçoamento na prática esportiva que deseja. Neste momento Aparecida de Goiânia é presenteada, e não tem coisa melhor”, ressaltou.

O centro esportivo irá oferecer formação esportiva nas modalidades olímpicas: esgrima, handebol, boxe, jiu-jitsu, capoeira, ginástica, levantamento de peso, taekwondo, badminton, tênis de mesa, vôlei, basquetebol, judô, atletismo; seis paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, voleibol sentado, goalball; e um não olímpico: futebol de salão. No atletismo terá salto em altura, raio de atletismo com 11 metros, salto em distância e salto triplo, além de arremesso de peso.

O espaço é composto por arquibancada com capacidade para 185 pessoas; área de apoio com salas para administração, professores e técnicos do esporte; vestiários com chuveiros e sanitários, enfermaria, copa, depósito, almoxarifado e academia. O valor total do investimento no centro esportivo foi de R$ 4,485 milhões, sendo R$ 262 mil oriundos de contrapartida Municipal e o restante do Governo Federal.

Segundo o secretário, os equipamentos e materiais para serem utilizados pelos atletas no centro esportivo já foram adquiridos pela prefeitura. “O município já possui todos os móveis e equipamentos necessários para o funcionamento do centro esportivo, é um moderno espaço para a prática esportiva e que em, em breve, irá contemplar atletas profissionais de alto rendimento e também a população da cidade”, garantiu.

No centro esportivo destinado a atletas e amadores, em Aparecida de Goiânia, memorial deixa registrado os desafios da construção do espaço

Na entrada da Estação Cidadania Esportes foi enterrada na última quarta-feira, 8, uma Cápsula do Tempo contendo uma carta que relata todo o processo da construção do espaço de iniciação esportiva, e o que ele representa para o esporte da cidade. Na carta contém depoimentos do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, e da engenheira responsável pela obra, Jaqueline Gomes Vieira.

“O objetivo é que no futuro, quando encontrarem a cápsula, as pessoas tenham acesso aos relatos históricos do processo de construção da Estação Cidadania Esportes, nos tempos que estamos vivendo, durante uma pandemia. Esperamos que no futuro, todos os objetivos dos nossos atletas tenham sido alcançados, e que o espaço permaneça em boas condições de infraestrutura e em pleno funcionamento”, pontuou Gerfeson Aragão.