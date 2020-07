Em Goiás, fim de semana tem 23 acidentes em rodovias com 22 pessoas feridas

Neste final de semana (11 e 12/7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou atendimento a 23 acidentes em rodovias que deixaram 22 pessoas feridas nas estradas federais do estado de Goiás.

De acordo com informações da própria corporação, 375 motoristas foram notificados por infrações, sendo 86 por ultrapassagens proibidas; 24 por não usarem cinto de segurança e oito reprovados no teste de bafômetro (teste de alcoolemia), num total de 1.908 veículos vistoriados.

Já em Goiânia, na manhã do último domingo (12/7), uma jovem de 28 anos bateu carro em uma árvore, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia (leia mais abaixo). De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a moça perdeu o controle do veículo e avançou para a pista da direita. Um dos outros três ocupantes, um rapaz de 17 anos, amigo da motorista, morreu no local.

No último sábado (11/7), uma kombi, que transportava medicamentos, pegou fogo às margens da GO-070, em Goianira. Não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM GO) foi acionado para controlar o incêndio; o veículo, por sua vez, foi inteiramente consumido pelas chamas.

Além dos acidentes em rodovias com pessoas feridas nas estradas de Goiás, jovem morre após motorista bêbada bater contra árvore, em Goiânia

Além das infrações registradas pela PRF à respeito dos acidentes em rodovias federais, com pessoas feridas, no último final de semana (11 e 12/7), em Goiânia, um jovem, de 19 anos, morreu no início da manhã do último domingo (12/7) em colisão de automóvel após a motorista do carro o qual ele ocupava, que estava bêbada, bater o veículo contra árvore, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a condutora do veículo teve ferimentos e foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde se encontra em isolamento com suspeitas de covid-19. Uma adolescente de 17 anos também estava no veículo e ficou ferida. De acordo com apurações da Dict, o acidente aconteceu na Avenida São Francisco, no Setor Santa Genoveva. A motorista de 28 anos informou que conduzia um automóvel Ford Ka, cor prata, quando por motivo ignorado sofreu uma saída de pista à direita, momento que chocou-se de frente contra uma árvore no canteiro central.

No momento do acidente, outras duas pessoas estavam no veículo além da condutora. Uma adolescente, de 17 anos, teve lesões corporais e precisou ser encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já um outro passageiro, Murilo Henrique Santos Selvatti de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Testemunhas afirmaram que as vítimas não têm relação de parentesco, mas são amigos.

A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,57 miligramas por litro de ar expelido. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se encontra internada com suspeita de trauma no tórax e no membro superior, com possível fratura. Além disso, ela também está em isolamento com suspeita de covid-19, sem previsão de alta.