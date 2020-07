Empresa de streaming Goiana realiza primeiro Congresso da UNIFESP 100% online

Empresa de Streaming Zoeweb Goiana, que atua a nível nacional e internacional, realiza o primeiro Congresso online da Universidade Federal de São Paulo. O congresso online conta com a participação do médico Drauzio Varella.

Ensino superior

A situação atual está crítica para a educação presencial das instituições de ensino superior. O crescimento do EaD vêm se tornando cada vez mais acelerado e até as Universidades públicas já aderiram ao modelo. Primordialmente com o modelo presencial mas com uma parcela do curso oferecida à distância.

Mas depois da classificação do covid-19 como pandemia, em março, o cenário começou a mudar. Escolas, Faculdades e Universidades precisaram interromper, imediatamente, suas atividades. E as instituições privadas que já contavam com AVA‘s (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), já migraram toda a parte presencial para o EaD.

Retorno gradual

Os cursos que já eram oferecidos na modalidade EaD tiveram uma interrupção curta mas já foram autorizados a acontecer. Desde que não hajam encontros presenciais, previstos para acontecer, normalmente, para as avaliações finais.

E as instituições de ensino superior, de forma geral, já possuem seus próprios sistemas de avaliação virtuais. No entanto estes sistemas são limitados. Principalmente no que diz respeito às aulas, que não suportam formatos mais dinâmicos de conteúdo, ou seja, de vídeos, tanto ao vivo quanto em aulas gravadas.

Portanto a extensão do período de pandemia e a ausência de perspectiva para seu fim fizeram as Universidades, principalmente as públicas, repensarem a estratégia para as atividades. E chegaram à conclusão de que elas podem continuar suas aulas na modalidade à distância. Desde que haja consenso entre Diretores de unidades (Faculdades) e os alunos.

Ensino, Pesquisa e Extensão na pandemia

Então as Faculdades, Centros Universitários e, sobretudo, as Universidades, começaram a utilizar os ambientes virtuais para os outros pilares da educação superior, além do Ensino. Atividades como congressos, que antes eram realizados massivamente, começaram a ser feitos no formato de online. Já que o Ensino presencial está limitado às tecnologias pré-existentes.

E as faculdades precisaram se adequar para não interromperem as atividades de extensão. Por isso o congresso online se tornou a forma mais segura de realizar estes eventos que reúnem centenas ou, até mesmo, milhares de pessoas.

Limitação de recursos para Congresso online

Mesmo com decisão deliberada para a volta às aulas gradual, no formato EaD, e adesão das ferramentas para a Extensão, existem as ferramentas que são homologadas pelas instituições e, por isso, elas sofrem limitações de recursos. Como os sistemas moodle, por exemplo, que não suportam as aulas.

Esta limitação têm feito as instituições procurarem alternativas para dinamizar os conteúdos. Consequentemente, aproximar a experiência dos congressos online dos presenciais.

UNIFESP organiza evento virtual com milhares de participantes

O Congresso Acadêmico UNIFESP 2020 é um evento completamente online que acontece de hoje, 13/07, até sexta-feira. E conta com várias palestras acerca do momento atual, de pandemia, e possíveis perspectivas mais seguras.

A abertura aconteceu hoje às 10h com palestra do médico Dráuzio Varella, ex-aluno da Universidade de São Paulo.

Sucesso no evento

A empresa Goiana que atende o congresso online, Zoeweb, informou que, já na primeira rodada de palestras, houve mais de 13 mil pessoas inscritas e 7 mil acessos simultâneos. As inscrições ainda podem ser feitas aqui.

A estrutura virtual conta com até 8 participantes por palestra. A participação como ouvinte garante 45 horas de atividades extracurriculares, utilizadas para compor os pré-requisitos da colação de grau. Este tipo de serviço é feito por empresas de Streaming profissional, diferente das plataformas gratuitas.