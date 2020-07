Fiscais flagram festa regada a bebidas às margens da GO-139, em Caldas Novas

Agentes de Fiscalização Municipal de Caldas Novas e equipes da Polícia Militar flagraram um festa com 60 pessoas, inclusive menores de idade, às margens da GO-139, saída para Marzagão. No local havia muita bebida alcoólica e som alto. O flagrante ocorre na madrugada do último sábado (11/7).

De acordo com informações da prefeitura, as 60 pessoas foram levadas para a delegacia de Policia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desrespeito ao decreto municipal, que proíbe aglomerações e venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana.

As medidas visam combater a propagação do novo coronavírus na cidade.

Além de Caldas Novas, fiscais flagram festa e apreendem seis carros com som em Aparecida de Goiânia

Também neste fim de semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida (Semma) com apoio da Guarda Civil e equipe da Polícia Militar (PM), em Aparecida de Goiânia, realizou neste fim de semana a interdição de uma distribuidora de bebidas, o encerramento de festas por aglomeração de pessoas e a apreensão de seis carros com som automotivo. Segundo a prefeitura, para cada apreensão e interdição do estabelecimento comercial é aplicada multa de até R$ 10 mil.

No Parque Ibirapuera uma distribuidora de bebidas foi interditada na noite de sexta-feira (10/7) por promover aglomeração. No local, os fiscais apreenderam um veículo com som automotivo. No sábado (11/7), uma festa com cerca de 60 pessoas em uma chácara na Vila Romana também foi interrompida; dois carros com som automotivo foram apreendidos pela equipe de fiscalização e Polícia Militar.

Neste domingo (13/7), uma outra festa foi encerrada pelos fiscais no setor Bueno Aires e dois veículos com som automotivo foram apreendidos no local. Por meio de denúncia anônima um outro carro de som automotivo também foi apreendido no Jardim Belo Horizonte.

Já no Jardim Ipanema um outro carro também foi apreendido por uso de som alto. A fiscalização também apreendeu três caixas de som, sendo uma no Parque das Nações e a outra no Bairro Itapuã.

Para denúncias anônimas a população pode acionar a Central de Atendimento da Semma, 24 horas, pelos telefones 3238-7217 e 3238-7220 ou pelo Whatsapp 98459-1661.