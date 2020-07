Goiânia acompanha decreto estadual e libera reabertura do comércio

Após reunião na manhã desta segunda-feira (13/7), o prefeito de Goiânia , Iris Rezende (MDB), assinou um novo decreto acompanhando os protocolos estabelecidos pelo Governo de Goiás. Com as novas medidas, fica liberada a reabertura do comércio em Goiânia.

De acordo com o documento, bares, restaurantes, academias, instituições religiosas estão autorizados a funcionar, desde que sejam seguidas as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde em combate e prevenção ao novo coronavírus. Caso as medidas sejam desrespeitadas, os comerciantes poderão ser multados em até R$ 4,7 mil.

Reabertura do comércio em Goiânia segue por tempo indeterminado

A partir desta terça-feira (14/7) começa a valer o novo decreto, que também suspende o fechamento alternado dos estabelecimentos. “Salvo se a análise sistemática dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial técnica pela Secretaria Municipal de Saúde aponte para a impossibilidade de manutenção do funcionamento”, aponta decreto.

Apesar da reabertura, alguns segmentos seguem fechados, assim como previsto no decreto estadual, entre eles estão os eventos públicos e privados, atividades em parques aquáticos e clubes, aulas presenciais, cinemas, teatros, salões de festas e jogos, e visitação a pacientes com covid-19 em hospitais.

Apesar de não ter uma nova previsão para novo fechamento do comércio, o prefeito Iris Rezende afirmou que o decreto pode ser modificado para evitar maiores danos à saúde. “Nós não teremos dificuldade em modificar itens desse decreto caso a aplicação do mesmo possa nos mostrar que tenhamos cometido excesso ou falhas”.

Entre as medidas estabelecidas para a reabertura do comércio está a exigência do uso de máscaras, marcações no solo com distanciamento de 2 metros e também o funcionamento com horário reduzido e capacidade máxima de pessoas. No caso de academias e celebrações religiosas, a capacidade é de 30%.

Além disso, o decreto também autoriza a volta do funcionamento das feiras especiais a partir do dia 21 de julho. Os horários de funcionamento ainda serão estabelecidos.