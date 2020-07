Goiás registra 31 mortes por covid-19 em 24 horas

De acordo com boletim epidemiológico desta segunda-feira (13/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás registrou 31 mortes por covid-19 em 24 horas.

Além disso, o estado tem 36.936 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19), são 395 infectados a mais em relação ao domingo (12). Destes, há o registro de 10.773 de pessoas recuperadas, 88.967 casos suspeitos em investigação e 40.852 já foram descartados.

De acordo com a SES-GO, os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Mortes por covid-19 em Goiás

Do total de casos confirmados, há 880 mortes registradas nos municípios goianos até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,38%. Além disso, há 56 óbitos suspeitos que estão em investigação e 547 mortes suspeitas já foram descartadas.

De acordo com os mapa de distribuição de óbitos por municípios, 104 já confirmaram vítimas fatais, 7 investigam suspeitas e 135 não contam com registros, tanto de confirmações, quanto de suspeitas.

A maioria das mortes registradas são de pessoas com mais de 60 anos, totalizando 629. Outras 251 são de pessoas com menos de 60 anos, sendo 126 na faixa etária de 50 a 59 anos; 70 de 40 a 49 anos; 41 óbitos de 30 a 39 anos; e outros 14 com menos de 29 anos.

Isolamento em Goiás

Neste domingo (12/7), o isolamento em Goiás subiu para 47% e chegou ao nível amarelo em comparação aos outros estados brasileiros. O estado é o 18º no ranking. Os dados são elaborados por levantamento da empresa In Loco.

Depois de vários dias nas últimas colocações do ranking, o índice chegou a 47,47%, na frente de nove estados, entre eles Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pará.

Os dados de casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados de covid-19 podem ser conferidos em tempo real na plataforma Covid-19, do governo estadual.