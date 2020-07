Goiás tem 10.488 recuperados da covid-19, diz governo

Na última sexta-feira (10/7), o painel Covid-19, do governo estadual, passou a divulgar novos dados em relação ao coronavírus em Goiás. Desta vez, a plataforma está contabilizando o número de recuperados da covid-19 nos estados e também a taxa de letalidade. Até então, o painel só disponibilizava o número de casos confirmados, mortes, casos suspeitos, distribuição de casos pelas cidades, faixa etária e sexo dos contaminados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), o número de recuperados da covid-19 é divulgado assim como o de casos confirmados, pois o processamento dos dados é feito a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Recuperados da covid-19 em Goiás

Até o início da manhã desta segunda-feira (13), a plataforma contabiliza 10.488 recuperados da covid-19 em Goiás. Entretanto, o número é maior, levando em consideração os registros feitos em algumas cidades, como Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

De acordo com o processamento de dados municipais, as quatro cidades registram já registram mais de 20 mil recuperados da covid-19. Elas também concentram o maior número de moradores infectados pelo novo coronavírus. Veja:

Goiânia: 9.777 infectados/ 7.796 recuperados

Rio Verde: 7.301 infectados/ 6.396 recuperados

Aparecida de Goiânia: 4.525 infectados/ 3.750 recuperados

Anápolis: 1.792 infectados/ 979 recuperados

Coronavírus em Goiás

No boletim epidemiológico oficial deste domingo (12/7), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou que há 36.541 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 86.606 casos suspeitos estão em investigação e 40.338 já foram descartados.

Do total de confirmações, há 849 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,32%. Há ainda 54 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 539 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.