Homem é preso por estuprar jovem durante encontro, em Senador Canedo

Um homem foi preso e autuado em flagrante, em Senador Canedo, por estuprar uma jovem que conheceu pelas redes sociais. Ele também é suspeito de ter roubado uma outra mulher, em fevereiro, no Setor Vila Pedroso, em Goiânia, e em seguida a levado para uma casa alugada em Senador Canedo, onde a estuprou.

Conforme as investigações, Devyt Cardoso Santos, 32 anos, teria conhecido a vítima pelas redes sociais. Ambos teriam marcado um encontro para se conhecerem pessoalmente. Segundo relato da vítima, nessa ocasião o autor a teria levado para um local ermo, na zona rural, e, mediante emprego de violência física, a teria constrangido a manter relação sexual, contra sua vontade.

Os casos são investigados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Homem preso por estupro em Senador Canedo teria roubado e violentado outra mulher

Na noite da última sexta-feira (10/7), Devyt Cardoso foi conduzido por policiais militares até a Deam de Senador Canedo, preso em flagrante pelo crime. Ele foi autuado e preso temporariamente em decorrência da investigação conduzida pela Deam, em consequência do crime praticado no início do ano.

Ainda de acordo com as investigações, o autor já era investigado pela Deam pela prática dos crimes de roubo e estupro ocorridos no dia 1º de fevereiro deste ano. Nessa data, ele teria roubado uma vítima, no Setor Vila Pedroso, em Goiânia, e em seguida a levado até a casa de aluguel onde ele morava, em Senador Canedo, local em que a teria estuprado.

As investigações prosseguirão para identificar eventuais outras vítimas que poderão procurar a Deam de Senador Canedo por meio do número de telefone (62) 3201-2426. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 197.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), as imagens do autuado é divulgada para que outras possíveis vítimas o reconheçam. Dessa forma, a divulgação não viola a lei de abuso de autoridade.