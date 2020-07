Isolamento em Goiás sobe para 47%; estado é o 18º no ranking

Neste domingo (12/7), o isolamento em Goiás subiu para 47% e chegou ao nível amarelo em comparação aos outros estados brasileiros. O estado é o 18º no ranking. Os dados são elaborados por levantamento da empresa In Loco.

Depois de vários dias nas últimas colocações do ranking, o índice chegou a 47,47%, na frente de nove estados, entre eles Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pará.

Ainda conforme a pesquisa, Rio Grande do Sul agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 56,19%, único estado com nível verde. Neste domingo (12/7), nenhum estado registrou nível vermelho de isolamento.

Isolamento em Goiás: uma cidade não apresenta registro de covid-19

De acordo com a plataforma Covid–19, Goiás já conta com 36.432 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A última atualização dos dados foi feita às 8h20 desta segunda-feira (13/7).

Os dados ainda apontam que 222 municípios já confirmaram casos do novo coronavírus e outros 23 investigam suspeitas. Somente Nova Roma ainda não apresenta registros da covid-19.

Já em relação aos óbitos, Goiás conta com 852 vítimas fatais em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. As morte foram confirmadas em 102 cidades goianas, outras oito investigam suspeitas.

Atividades não essenciais voltam a funcionar; índice de isolamento deve abaixar

Nesta terça-feira (14/7), as atividades não essenciais voltam a funcionar e o índice de isolamento social deve abaixar. O motivo é que grande parte do comércio deve ser reaberto, conforme previsto no decreto estadual que determina a quarentena alternada. O primeiro período de fechamento total termina nesta segunda (13).

Desde às 9h da manhã de hoje, Ronaldo Caiado faz uma reunião para anunciar o novo decreto com as normas e protocolos para a reabertura do comércio e algumas atividades. A transmissão é feita ao vivo também pelas redes sociais. Logo após, Caiado concederá entrevista coletiva para apresentar as decisões à imprensa.