Prefeitura da Cidade de Goiás abre inscrições de concurso com 209 vagas

A Prefeitura Municipal de Goiás publicou edital de concurso público para preenchimento de 209 vagas na Cidade de Goiás, para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 3.140,00 (veja vagas abaixo). Para alguns cargos, está previsto a aplicação de Teste de Aptidão Física (TAF). As inscrições podem ser realizadas no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (CSUFG) até o 17/8, ao meio-dia, com taxas de inscrição nos valores de 1) R$ 60,00 reais para os cargos de nível fundamental; 2) R$ 80,00 reais para os cargos de nível médio; 3) R$ 100,00 reais para os cargos de superior.

Conforme edital, a prova objetiva do concurso “poderá ser aplicada na cidade de Goiás, cidades próximas e/ou Goiânia, a depender da disponibilidade dos locais”, no dia 27/9.

Já entre os dias 20 a 22/11 será aplicado o TAF para os cargos de Agente de Limpeza Urbana, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiro, Trabalhador Braçal e Agente Comunitário de Saúde (ACS), classificados na primeira etapa do concurso público.

O resultado preliminar do concurso será divulgado no dia 16 de dezembro de 2020.

Antes de fazer as inscrições no concurso público, confira, abaixo, a relação de cargos (vagas / salário) para o provimento das 209 vagas do quadro de funcionários da Cidade de Goiás

Nível Fundamental (Total de vagas / Salário)

Auxiliar de Saúde Bucal (8 vagas / R$ 1.045,00)

Motorista (9 vagas / R$ 1.045,00)

Motorista de Ambulância (5 vagas / R$ 1. 207,23)

Agente de Limpeza Urbana (20 vagas / 1. 045,00)

Auxiliar de Serviços Gerais (25 vagas / R$ 1.045,00)

Merendeiro (10 vagas / R$ 1.045,00)

Trabalhador Braçal ( 20 vagas / 1.045,00)

Ensino Médio

Agente Administrativo (8 vagas / R$ 1.393,00)

Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental,Trânsito e Transportes, do Consumidor e Outros serviços (6 vagas / R$ 1.393,00)

Agente Fiscal de Tributos (6 vagas / R$ 1.393,00)

Agente Fiscal Sanitário (3 vagas / R$ 1.393,00)

Avaliador de Imóveis (2 vagas / R$ 1.393,00)

Técnico de Enfermagem (28 / R$ 1. 114,38)

Agente Comunitário de Saúde (15 vagas / R$ 1. 400,00)

Ensino Superior

Arquiteto Urbanista (2 vagas / R$ 3. 140,00)

Assistente Social (2 vagas / R$ 2.321,79)

Enfermeiro (10 vagas / R$ 2.600,00)

Professor P-III (30 / R$ 2.886,24)

Confira o programa de provas com as matérias cobradas no concurso aqui.