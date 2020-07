Região da 44: entenda os protocolos para reabertura nesta terça (14/7)

A partir desta terça-feira (14/7) passa a valer o novo decreto da prefeitura de Goiânia, que autoriza o funcionamento de várias atividades econômicas essenciais e não essenciais na capital. Portanto, bares, shoppings, comércio de rua, galerias, academias e a Região da 44 poderão abrir, seguindo protocolos de saúde. Tais medidas foram anunciadas nesta segunda-feira (13/7), após entrevista coletiva com o prefeito Iris Rezende.

A prefeitura de Goiânia seguiu o decreto estadual, também assinado nesta segunda-feira pelo governador Ronaldo Caiado. Porém, a 44 volta a funcionar tendo que seguir algumas regras mais específicas. A região é considerada o segundo maior polo de compras de vestuários e calçados do país, atraindo, portanto, lojistas e compradores de diversas regiões.

Nesta véspera de reabertura, por exemplo, a Região da 44 passou por um processo de sanitização, um dos protocolos exigidos pela prefeitura. Dessa forma, segundo o presidente da Associação dos Empresários da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, a expectativa para que as lojas realmente voltem a funcionar nesta terça-feira é a maior possível. Ao longo da quarentena, os lojistas tiveram em repetidas ocasiões suas expectativas de retomarem às atividades frustradas, por causa do aumento do contágio por coronavírus em Goiânia.

O presidente da AER44 lembra, porém, que Goiânia ainda está em uma curva ascendente do número de casos de coronavírus, e, por isso, recomenda que, mesmo com comércio aberto, as pessoas só saiam de casa se realmente precisarem.

“O alinhamento entre governo do estado, prefeitura de Goiânia e o Setor Produtivo é de extrema valia nesse momento de reabertura. Nós entendemos que após quatro meses é importante que comércio volte a abrir e que a economia volte a girar. Mas temos também preocupação com a saúde, e acompanharemos os números”, afirma.

Entenda as regras para o funcionamento da Região da 44

Além do processo de sanitização, feito nesta segunda, o novo decreto em Goiânia estabeleceu ainda protocolos específicos para a Região da 44, que devem ser seguidos pela Associação dos Empresários da Região da 44 (AER44). Dentre as medidas externas, está a pintura de todos os meios-fios do local, contribuindo para a higiene e padronização de limpeza.

Os comerciantes e centros de compras da região também devem orientar a restrição de acesso ao máximo de dois funcionários por loja. Ainda devem respeitar a distância mínima de 2 m entre os mesmos. Também deverá ser disponibilizado álcool 70% em gel em todas as entradas, de todos os empreendimentos, com colaboradores treinados para orientação de trabalhadores e visitantes.

O decreto estabelece que deve ser contratado um médico infectologista para assessorar a Associação dos Empresários da Região da 44. A contratação deve acontecer por um período de 30 dias, acompanhando a efetividade das medidas tomadas e orientando quanto à ações adicionais.

Segundo Jairo Gomes, já está sendo retomado o trabalho da Comissão de Saúde da AER44, que está visitando os mais de 90 empreendimentos do polo de confecção e moda. O objetivo é o de orientar os seus respectivos responsáveis sobre todas as medidas a serem adotadas.

A prefeitura também exigiu que máscaras reutilizáveis deverão ser distribuídas para todos os funcionários e lojistas da Região da 44. Ademais, deverão ser informadas as medidas a serem tomadas através de todos os meios disponíveis (rádios, carros de som, mídias sociais).

Por último, a AER44 deve viabilizar a proibição de acesso de caravanas, grupos de compras e excursões. Isso garantirá menor aglomeração, por meio de barreiras sanitárias de controle, de responsabilidade exclusiva da Associação dos Empresários da Região 44.