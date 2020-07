Veja as medidas adotadas para reabertura da Região da 44

De acordo com o decreto assinado nesta segunda-feira (13/7) pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), está autorizada a reabertura da Região da 44, desde que sejam seguidas as medidas estabelecidas. (veja abaixo)

Neste primeiro momento, só estão autorizadas as ruas que compõem a Região da 44, não incluso a área da feira hippie. Entretanto, o decreto prevê o funcionamento de feiras especiais para o dia 21 de julho.

Conforme previsto, nesta data só estarão autorizadas as feiras cadastradas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec). Até o momento, Goiânia conta com 122 feiras livres registradas, sendo a Feira Hippie, Feira da Madrugada, Feira da Lua, Feira do Sol, entre outras.

Regras para reabertura da Região da 44

Veja os protocolos específicos e ações a serem obedecidos pela Associação dos Empresários da Região da 44: