Vídeo: Médico é agredido em Cais de Goiânia enquanto entubava paciente

Um médico foi agredido por uma mulher no Centro de Atendimento Integral à Saúde (Cais) no Bairro Goiá, em Goiânia, enquanto realizava um procedimento de emergência em um paciente com insuficiência respiratória. A suspeita da agressão teria se irritado com a demora no atendimento, que ocorria conforme o quadro mais grave dos pacientes. O caso ocorreu na tarde do último sábado (11/7).

Um vídeo mostra o exato momento em que uma mulher entra no consultório e agride o profissional. Momentos depois sai do local e chama o marido, dizendo que foi agredida pela médico: “Ele me bateu”. Ela e o companheiro retornam ao consultório, tentaram agredir novamente o médico, mas são detidos por outras pessoas que aguardavam atendimento.

As imagens, gravadas por populares, também mostram que o pescoço do médico ficou com várias marcas de arranhões. No momento da agressão, conforme nota da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele entubava um paciente com insuficiência respiratória.

Veja nas imagens:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s5bfc9ee34dfe8446bfd1da55d8f3dd0c’]

Médico agredido em Cais de Goiânia já havia pedido demissão após outros casos de agressão e cumpria aviso

Após a agressões, o casal foio detido e levado à delegacia, onde foram autuados por lesão corporal. Eles foram liberados em seguida.

O médico, que preferiu não se identificar, relatou que outros episódios de agressão já haviam ocorrido no Cais do Bairro Goiá, por esse motivo, ele havia pedido demissão e cumpria o aviso.

Em nota, a SMS confirmou o caso. A pasta esclarece que devido à pandemia do novo coronavírus as unidades de saúde apresentam lotação e consequente irritação por parte de quem aguarda atendimento. Esses atendimentos são realizados de acordo com a grau de risco, mas que todos os pacientes são atendidos.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que na tarde de sábado, no cais do bairro Goiá, um médico foi agredido por uma paciente que aguardava atendimento. O médico realizava um procedimento de emergência em outra paciente, (estava entubando outra paciente com insuficiência respiratória), quando a mulher agressora entrou no local e exigiu um exame para coronavírus. Antes que o médico terminasse o procedimento de emergência ela e o marido agrediram o médico no local de trabalho dele. Foi registrado um boletim de ocorrência. A SMS informa ainda que que os atendimentos são realizados de acordo com a grau de risco e todos os pacientes são atendidos. Na unidade havia 3 médicos plantonistas na tarde de ontem.