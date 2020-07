Anápolis registra 1.886 infectados pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), confirmou que a cidade já registra 1.886 infectados pelo novo coronavírus, causador da doença covid-19. Em relação ao último boletim, são 94 casos a mais.

Do total de casos confirmados, 1.078 já se encontram recuperados. Outros 732 estão em isolamento domiciliar e 41 internados. Há ainda 35 óbitos confirmados. As informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Anápolis, na aba “coronavírus.

Perfil dos infectados pelo novo coronavírus em Anápolis

De acordo com os dados fornecidos no boletim epidemiológico da Semusa, em relação ao sexo dos casos confirmados, a maioria são do sexo feminino, totalizando 968 casos. Os homens, registram 918 casos.

Segundo dados da faixa etária de casos confirmados, há maior incidência em pessoas com idades de 30 a 39 anos, seguidos por jovens de 20 a 29 anos. Veja:

0 a 5 anos: 31 casos

6 a 9 anos: 15 casos

10 a 10 anos: 78 casos

20 a 29 anos: 447 casos

30 a 39 anos: 517 casos

40 a 49 anos 387 casos

50 a 59 anos: 225 casos

60 a 69 anos: 112 casos

70 a 79 anos: 58 casos

Acima de 80 anos: 31 casos

Mortes por covid-19

Em relação as mortes em Anápolis, a média de idade é de 67 anos. Somente no último domingo (12/7), quatro mortes foram registradas. Tratam-se de homens de 68, 71, 73 e 78 anos que estavam internados com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

De acordo com os dados da Semusa, os homens apresentam maior índice de vítimas na cidade, sendo 22. As mulheres registram 13 mortes. Há 35 óbitos confirmados.

Dados do coronavírus em Goiás

A plataforma estadual Covid-19 aponta que Goiás tem 37.624 casos de covid-19 confirmados e investiga 90.631 mil suspeitas. Conforme os dados do governo, 11.263 pessoas já se recuperaram totalmente da infecção.

Além disso, Goiás já registra 880 mortes em decorrência do novo coronavírus, causador da covid-19, o que indica uma taxa de letalidade de 2,34%. Há 56 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 547 mortes suspeitas nos municípios goianos. Os dados foram atualizados às 8h20 desta terça-feira (14/7).