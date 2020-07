App do governo vai rastrear pessoas com suspeita de covid-19, em Goiás

Apresentado na última segunda-feira (13/7) pelo governador Ronaldo Caiado e secretários em videoconferência, um app batizado de Dados do Bem deverá ser disponibilizado em breve em Goiás para somar no combate à proliferação do novo coronavírus, causador da covid-19. O app tem como objetivo rastrear e monitorar goianos com suspeita ou já com diagnóstico de covid-19 e já está disponível nas lojas virtuais Google Play e App Store, sendo também utilizada também pelo governo do Rio de Janeiro.

O app foi desenvolvido pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, em parceria com a Zoox Smart Data, e doado ao governo de Goiás. A previsão é de que o contrato seja assinado entre a empresa e o Estado até a próxima quarta-feira (15/7) para que, em seguida, as prefeituras goianas possam fazer a adesão.

Conforme assessoria do governo, inicialmente a adesão poderá ser feita pelos 78 municípios que possuem o maior percentual de contaminação e as cidades turísticas. “Esses 78 municípios devem ter quase 2/3 da população de Goiás. Estamos falando de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. É um universo muito grande”, ressaltou o governador.

Entretanto, Caiado enfatizou que para que o rastreamento seja realizado da forma adequada será necessário o empenho de cada município goiano para a divulgação e popularização do aplicativo.

Como funciona o app que rastreia e monitora pessoas com suspeita ou diagnóstico de covid-19 em Goiás

Após o download na Google Play ou App Store, a pessoas deverá fazer um cadastro inicial e responder algumas perguntas sobre autoavaliação, mesmo que não apresente nenhum sintoma da covid-19. A partir disso, o app indicará se o cidadão deverá ou não fazer um exame.

“Se for o caso, a pessoa vai receber um QRCode no celular, que vai dizer qual local a pessoa tem que se dirigir para fazer o teste”, declarou o secretário da Governadoria, Adriano da Rocha Lima. Na unidade básica de saúde indicada pelo aplicativo, a pessoa mostrará o QRCode e o exame será realizado sem que haja a necessidade de uma nova triagem.

Conforme Lima, se o exame der positivo, o indivíduo irá informar o nome de algumas pessoas que normalmente têm contato no dia a dia e essas pessoas receberão uma mensagem de texto pelo celular as convidando a também fazer o teste para saber se elas se contaminaram. Essas informações ajudarão no mapeamento e entendimento da propagação do vírus em cada município.

As pessoas não contaminadas ou que tiveram o resultado negativo poderão manter o aplicativo no celular para acompanhar as estatísticas da região. Lima ainda destacou que as pessoas não precisarão gastar dados móveis para utilizar o aplicativo. Devido aos diversos patrocínios realizados, incluindo por operadoras de celular, a ferramenta será gratuita.